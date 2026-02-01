Ελλάδα

Κλειστά σχολεία την Δευτέρα σε Νευροκόπι και περιοχές της Ξάνθης και του Σουφλίου λόγω της κακοκαιρίας

Στο Νευροκόπι τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης
Χιόνια
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ / ΕUROKINISSI)

Κλειστά σχολεία την Δευτέρα (02/01/2026) στο Νευροκόπι, στο δήμο Μύκης στην Ξάνθη καθώς και σε περιοχές του δήμου Σουφλίου λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα λόγω της κακοκαιρίας την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου κλειστά θα είναι τα σχολεία του δήμου Μύκης στην Ξάνθη. ‘

Στο Νευροκόπι, με απόφαση του δημάρχου, καθαρά για λόγους ασφαλείας τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά και τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωριου και της Σιδηρούς στον Δήμο Σουφλίου.

