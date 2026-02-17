Κλειστή παραμένει η Αττική Οδος έως την Κυριακή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ασπρόπυργο ως Φυλή

Μεγάλα είναι τα προβλήματα λόγω της παράτασης της διακοπής κυκλοφορίας σε τμήμα της Αττικής Οδού, καθώς συνεχίζονται οι έκτακτες εργασίες βαριάς συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», που φέρνουν κυκλοφοριακό κομφούζιο από εχθές Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την Δευτέρα (16.02.2026) στις 06:00 π.μ. έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ., θα παραμείνει κλειστό, μόνο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι και την είσοδο Λεωφόρου Φυλής, συνολικού μήκους περίπου 8 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, κλειστοί θα παραμείνουν οι παρακάτω κόμβοι:

Μάνδρας (κόμβος 1).

Μαγούλας (κόμβος 2).

Ασπρόπυργου (κόμβος 4).

Αιγάλεω (κόμβος 5).

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνει η Τροχαία μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα της Αττικής Οδού που παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι οι εξής:

Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.

Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία)

Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.