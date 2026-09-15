Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κλειστό το Φαράγγι Σαμαριάς σήμερα και αύριο λόγω πρόβλεψης για βροχοπτώσεις

Κλειστό και από τις δύο εισόδους το φαράγγι
Το Φαράγγι της Σαμαριάς
Το Φαράγγι της Σαμαριάς / ΑΠΕΜΠΕ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για σήμερα Τρίτη (15.09.20026) και την Τετάρτη (16.09.2026) κλειστό θα παραμείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι προγνωστικές ενδείξεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο πρωινό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, αποφάσισε το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, για σήμερα αναμένονται ύψη βροχής έως 25 χιλιοστά στην περιοχή του Ξυλοσκάλου και έως 20 χιλιοστά στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης.

Οι ανακοινώσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ:

«Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο πρωινό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 25 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 20 mm και λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο , Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 29 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 22 mm και λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες τη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
163
150
95
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λέσβος: Ανοίγει η πλατφόρμα για αποζημιώσεις 7,4 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους λόγω του αφθώδους πυρετού
Έχει ιχνηλατηθεί πάνω από το 80% των εκτροφών της Λέσβου, ενώ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες, απομένουν περίπου 300 εκτροφές - Νομοθετήθηκε ειδική αποζημίωση για το γάλα που δεν μπόρεσε να διατεθεί
Κοπάδια πρόβατα
Newsit logo
Newsit logo