Κλειστό το Φαράγγι Σαμαριάς σήμερα και αύριο λόγω πρόβλεψης για βροχοπτώσεις

Για σήμερα Τρίτη (15.09.20026) και την Τετάρτη (16.09.2026) κλειστό θα παραμείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι προγνωστικές ενδείξεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο πρωινό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, αποφάσισε το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση, για σήμερα αναμένονται ύψη βροχής έως 25 χιλιοστά στην περιοχή του Ξυλοσκάλου και έως 20 χιλιοστά στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης.

Οι ανακοινώσεις του ΟΦΥΠΕΚΑ:

«Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο πρωινό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 25 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 20 mm και λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο , Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 29 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 22 mm και λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες τη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του».