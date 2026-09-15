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Γιώργος Μαζωνάκης: Γεμάτος με λουλούδια και σημειώματα ο τάφος του τραγουδιστή – Βουβό προσκύνημα στο Γ΄Νεκροταφείο

Στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη έχει σχηματιστεί ένα «βουνό» από λουλούδια ενώ δεκάδες είναι και σήμερα οι απλοί πολίτες που επισκέπτονται το Γ΄Νεκροταφείο
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη
Γεμάτος με λουλούδια και σημειώματα ο τάφος του Γιώργου Μαζωνάκη
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Ένα άτυπο, βουβό προσκύνημα βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γ΄ Κοιμητήριο της Νίκαιας, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, σήμερα Τρίτη (15.9.26), μία ημέρα μετά την κηδεία του.

Κρατώντας λουλούδια, σημειώματα, κινητά, ακόμα και «τρανζιστοράκια» που παίζουν επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, οι θαυμαστές του αλλά και πολίτες που περνούν από το σημείο, έχουν σχηματίσει μια μεγάλη «αγκαλιά» γύρω από τον τάφο του τραγουδιστή, συζητώντας κυρίως για τον άδικο τρόπο με τον οποίο έφυγε ο αγαπημένος τους τραγουδιστής.

Πολλοί με δάκρυα στα μάτια, άλλοι σιωπηλοί, αλλά εξιστορώντας πόσο φιλόξενος ήταν όταν κάποτε τον είχαν δει στο καμαρίνι του.

Χαρακτηριστική η εικόνα από το μνήμα στο οποίο έχει σχηματιστεί ένα βουνό από λουλούδια και σημειώματα.

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