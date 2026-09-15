Χανιά: Την Πέμπτη απολογείται η 18χρονη για τον βαρύ τραυματισμό του βρέφους της

Πήρε προθεσμία για την Πέμπτη (17.09.2026) στις 11 το πρωί η 18χρονη μητέρα που χτύπησε το βρέφος της με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του στα Χανιά.

Στην απολογία της το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) ενώπιον της ανακρίτριας ομολόγησε την κακοποίησή του. Το 17 ημερών βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ Νεογνών στο Ηράκλειο, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του.

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Αρχικά, η 18χρονη μητέρα υποστήριξε πως το βρέφος της τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση του από τα χέρια της, μέσα στο σπίτι τους στα Χανιά. Η νεαρή ομολόγησε πως με τα χέρια της χτύπησε τα μάγουλα του παιδιού της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτητα.

Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλειου Nοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews εξετάζεται από τους γιατρούς η μεταφορά του βρέφους σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Η ίδια πάντως, φέρεται επίσης να μεγάλωνε μόνη της το μωρό αφού ο πατέρας του παιδιού έχει εξαφανιστεί εδώ και πολύ καιρό, σύμφωνα με το creta24.