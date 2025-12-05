Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κλειστοί οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» αύριο Σάββατο για πολλές ώρες λόγω των πορειών για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο

Πορείες μνήμης θα πραγματοποιηθούν αύριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου
μετρό
Μετρό / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η ΣΤΑ.ΣΥ με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» θα παραμείνουν κλειστοί για κάποιες ώρες αύριο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., λόγω των πορειών που θα γίνουν στην Αθήνα για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ΣΤΑ.ΣΥ, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό “Πανεπιστήμιο” θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός “Σύνταγμα” στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση».

