Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2701: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
λοττο
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2701, σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1,20,24,26,28,32.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
200
99
91
89
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας – Χιονοπτώσεις στα ορεινά και άνεμοι έως 9 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo