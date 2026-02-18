Ελλάδα

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2702: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας
λοττο
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2702, σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 1, 3, 7, 36, 37, 47.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα Allwyn σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr έως και μισή ώρα πριν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
144
108
98
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: Οι «εξηγήσεις» του ιδιοκτήτη που τον στέλνουν στη φυλακή και το πόρισμα - «φωτιά» για τις εγκληματικές παραλείψεις
Αν και ο ίδιος προσπαθεί να ρίξει το «μπαλάκι» των ευθυνών σε άλλους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν είναι εκείνος που πρέπει να πάρει το δρόμο για τη φυλακή
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Ένωση δικαστών και εισαγγελέων: Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη για τα Τέμπη
«Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης»
Στιγμιότυπο από την τραγωδία στα Τέμπη
«Δεν καταφέραμε να σώσουμε τα δύο νέα παιδιά» λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το δυστύχημα των εργατών στη Βάρη
Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ασκληπιείου Βούλας, «άσφυγμοι και απνοϊκοί με αναφερόμενη ηλεκτροπληξία»
κρεβάτια νοσοκομείου
Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τις αλλαγές στα τρένα: Τα υλικά των καθισμάτων είναι πιο εύφλεκτα από ότι θα έπρεπε
«Ο ΟΣΕ αλλάζει στην πράξη», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, μιλώντας για τις κάμερες σε συρμούς και σήραγγες και τα καινούργια τρένα που θα παραλάβει η χώρα
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Προφυλακίζεται ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος, τονίζοντας ότι στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις έπαιζαν τα παιδιά του - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα που έγινε η έκρηξη στο εργοστάσιο
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
69
Newsit logo
Newsit logo