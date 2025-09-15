Ελλάδα

Κλοπές αυτοκινήτων στην Αττική: Πέντε συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης

Από έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, κλειδιά αυτοκινήτων, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και 4 οχήματα
Στη σύλληψη 5 μελών εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκονταν σε υπόθεση με κλοπές αυτοκινήτων σε περιοχές της Αττικής, προχώρησαν κλιμάκια της αστυνομίας την περασμένη Τετάρτη (10.09.2025).

Στο πλαίσιο ερευνών της αστυνομίας, συνελήφθησαν στις περιοχές του Μαρκόπουλου και της Κερατέας, 5 άτομα ηλικίας 18, 24, 46, 47 και 60 ετών, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβαν αυτοκίνητα από τις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συλληφθέντες προέβαιναν σε παραποίηση βασικών στοιχείων κυκλοφορίας τους, όπως ο αριθμός πλαισίου και οι πινακίδες, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφανή χαρακτήρα στην κυκλοφορία των οχημάτων και να τα διαθέσουν προς πώληση, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Μάλιστα, επισημαίνεται ακόμα ότι, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι είχαν εγκαταστήσει σύστημα καταγραφής εικόνας με κάμερες εξωτερικά των οικιών τους, επιτηρώντας τους γύρω χώρους για τυχόν παρουσία αστυνομικών.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια, πλήθος εργαλείων που χρησιμοποιούνταν για την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας, κλειδιά αυτοκινήτων, μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καθώς και 4 οχήματα.

Σημειώνεται ότι 3 εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

