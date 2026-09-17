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Κοινή άσκηση Ελλάδας – Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους – Βίντεο και φωτογραφίες

Ένα ακόμη «μήνυμα» για το βάθος που αποκτά η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ εκπέμπεται αυτή τη φορά από τη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου
Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους
Στιγμιότυπο από τη ναυτική άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο
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Κοινή ναυτική εκπαίδευση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι φρεγάτες «ΥΔΡΑ» και «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» συμμετείχαν σε συνεκπαίδευση με μονάδες του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

Ένα ακόμη «μήνυμα» για το βάθος που αποκτά η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ εκπέμπεται αυτή τη φορά από τη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου.

Δυνάμεις των Πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών συνεκπαιδεύονται και ενισχύουν τη μεταξύ τους διαλειτουργικότητα.

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, οι φρεγάτες «ΥΔΡΑ» και «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού συμμετείχαν σε συνεκπαίδευση με μονάδες του ισραηλινού Ναυτικού στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η δραστηριότητα συνέβαλε στην περαιτέρω αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, καθώς και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών.

Οι εικόνες από τη συνεκπαίδευση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Τελ Αβίβ επιδιώκουν να διευρύνουν τη στρατιωτική τους συνεργασία σε περισσότερα επιχειρησιακά πεδία. Μέχρι σήμερα, η πιο ορατή πτυχή της συγκεκριμένης σχέσης ήταν κυρίως η αεροπορική, με συνεχείς κοινές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις μαχητικών και στενή συνεργασία στην εκπαίδευση. Το ναυτικό σκέλος, ωστόσο, αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη βαρύτητα.

Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Οι ισραηλινές Sa’ar και η ενίσχυση του Ισραηλινού Ναυτικού

Οι πυραυλάκατοι αποτελούν βασικό πυλώνα της ισραηλινής ναυτικής ισχύος. Η 3η Μοίρα του Ισραηλινού Ναυτικού διαθέτει μονάδες Sa’ar 4.5, Sa’ar 5 και τις νεότερες Sa’ar 6, με διαφορετικό ρόλο και επιχειρησιακές δυνατότητες.

Οι Sa’ar 4.5 έχουν μήκος 61,7 μέτρα, πλάτος 7,6 μέτρα και μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα περίπου 35 κόμβων. Παρά το σχετικά μικρό τους μέγεθος, αποτελούν ιδιαίτερα ευέλικτες μονάδες κρούσης, ικανές να επιχειρούν κοντά στις ακτές και να αναλαμβάνουν αποστολές προσβολής στόχων, επιτήρησης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών. Το Ισραηλινό Ναυτικό διαθέτει οκτώ μονάδες της συγκεκριμένης κλάσης.

Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Ακόμη ισχυρότερες είναι οι Sa’ar 5, μήκους περίπου 85 μέτρων, οι οποίες διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες αντιαεροπορικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου και μπορούν να μεταφέρουν ελικόπτερο. Είναι εξοπλισμένες, μεταξύ άλλων, με προηγμένους πυραύλους επιφανείας-επιφανείας Gabriel 5, καθώς και με αντιαεροπορικά συστήματα Barak.

Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Ο Gabriel 5 αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα του Ισραηλινού Ναυτικού. Σύμφωνα με τις IDF, πρόκειται για πύραυλο επιφανείας-επιφανείας μεγάλης εμβέλειας, με δυνατότητα προσβολής στόχων σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων και λειτουργίας σε διαφορετικές θαλάσσιες και ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Στην κορυφή των ισραηλινών δυνατοτήτων βρίσκονται πλέον οι τέσσερις Sa’ar 6, οι πιο σύγχρονες μονάδες επιφανείας του στόλου, με αποστολή μεταξύ άλλων την προστασία των στρατηγικών εγκαταστάσεων και των ενεργειακών υποδομών του Ισραήλ στη θάλασσα. Διαθέτουν προηγμένο ραντάρ, πυραύλους Gabriel 5 και το ναυτικό σύστημα αεράμυνας Barak Magen, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιήσει επιχειρησιακές αναχαιτίσεις εναέριων απειλών.

Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Το ελληνικό ενδιαφέρον για στενότερη ναυτική συνεργασία

Για το Ισραήλ, η συνεργασία με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει ιδιαίτερη αξία. Το ΠΝ διαθέτει μακρά παράδοση επιχειρήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαντικό αριθμό μονάδων επιφανείας και υποβρυχίων και μεγάλη εμπειρία σε σύνθετες διακλαδικές και συμμαχικές ασκήσεις.

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά στην ανάπτυξη της ναυτικής του ισχύος. Η προστασία των θαλάσσιων ενεργειακών υποδομών και των γραμμών επικοινωνίας έχει αναβαθμίσει τον ρόλο του Ισραηλινού Ναυτικού, με το ίδιο το Ισραήλ να θεωρεί τις πυραυλακάτους του κρίσιμο εργαλείο για την προστασία της θαλάσσιας κυριαρχίας, της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και στρατηγικών εγκαταστάσεων.

Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Η συνεκπαίδευση των «ΥΔΡΑ» και «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» με τις ισραηλινές μονάδες αποκτά επομένως μεγαλύτερη διάσταση από μια συνηθισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Εντάσσεται στη σταδιακή διεύρυνση μιας στρατιωτικής σχέσης που πλέον εκτείνεται από τον αέρα έως τη θάλασσα και από την εκπαίδευση έως την εξοπλιστική συνεργασία.

Από τα SPIKE NLOS στην «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η ναυτική συνεκπαίδευση πραγματοποιείται την ώρα που η αμυντική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ έχει ενισχυθεί σημαντικά και σε εξοπλιστικό επίπεδο. Η Αθήνα έχει ήδη προχωρήσει στην απόκτηση των ισραηλινών SPIKE NLOS, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η «Ασπίδα του Αχιλλέα», με ισραηλινά συστήματα όπως τα David’s Sling, Barak και SPYDER να αποτελούν βασικά στοιχεία του σχεδιασμού για τη νέα πολυεπίπεδη ελληνική αεράμυνα.

Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Οι εξελίξεις αυτές παρακολουθούνται στενά από την Άγκυρα. Τούρκοι αξιωματούχοι και τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν κατά καιρούς παρουσιάσει την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ μέσα από το αφήγημα μιας προσπάθειας γεωπολιτικής «περικύκλωσης» της Τουρκίας. Πρόκειται για την τουρκική ερμηνεία των συγκεκριμένων συνεργασιών και όχι για δηλωμένο στόχο Αθήνας ή Τελ Αβίβ.

Κοινή άσκηση Ελλάδας - Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εικόνες ελληνικών και ισραηλινών πολεμικών πλοίων να κινούνται και να εκπαιδεύονται μαζί στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν σαφή συμβολισμό.

Ελλάδα και Ισραήλ δείχνουν ότι η στρατιωτική τους συνεργασία δεν περιορίζεται πλέον στις κοινές πτήσεις και στα εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά αποκτά ολοένα και ισχυρότερο ναυτικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα στην Ανατολική Μεσόγειο.

πηγή: OnAlert.gr

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