Ηράκλειο: Μάχη για τον 54χρονο που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη – Τον επανέφεραν μετά από ανακοπή

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 54χρονος άνδρας που έπεσε το απόγευμα της Πέμπτης 17.09.2026 από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο, με τους γιατρούς στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο να καταφέρνουν να τον επαναφέρουν μετά από ανακοπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο δεν έχουν διευκρινιστεί. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Ο 54χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στα Επείγοντα του Βενιζελείου Νοσοκομείου, καθώς φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα από την πτώση.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη ανακοπή, με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης. Τελικά κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όπως ανέφερε στο Cretalive ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, ο 54χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.