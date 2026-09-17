Ελλάδα

Ηράκλειο: Μάχη για τον 54χρονο που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη – Τον επανέφεραν μετά από ανακοπή

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με πολλαπλά και σοβαρά τραύματα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο
Ηράκλειο, Ενετικά τείχη
Photo / cretalive.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 54χρονος άνδρας που έπεσε το απόγευμα της Πέμπτης 17.09.2026 από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο, με τους γιατρούς στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο να καταφέρνουν να τον επαναφέρουν μετά από ανακοπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο δεν έχουν διευκρινιστεί. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 54χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στα Επείγοντα του Βενιζελείου Νοσοκομείου, καθώς φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα από την πτώση.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη ανακοπή, με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης. Τελικά κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όπως ανέφερε στο Cretalive ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, ο 54χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
117
114
111
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ζήτημα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι που θα "έσκαγε" η βόμβα» - Σοκάρουν τα πρώτα λόγια του γιατρού μέσα από τη φυλακή
Το έγγραφο στον ΙΣΑ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης με αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας περί αφαίρεσης» - Εντοπίστηκε παράνομη σάουνα σε άλλο ιατρείο των γιατρών
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο 58χρονος γιατρός
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στο Κολωνάκι – «Οι επισκέψεις και τα σκευάσματα ήταν 5.500 την κάθε φορά»
Νέες καταγγελίες ασθενών βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ιατρείο του Κολωνακίου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης
Στιγμιότυπο από την είσοδο της κλινικής όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης 6
Newsit logo
Newsit logo