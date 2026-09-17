Καιρός αύριο: Βροχές στις δυτικές περιοχές της χώρας – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Βελτίωση θα σημειώσει αύριο Παρασκευή (18.09.2026) ο καιρός με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι αναμένονται στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και ίσως κάποιες τοπικές βροχές στην Κεφαλονιά, στα δυτικά τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Μακεδονία κατά τις μεσημβρινές/απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού το meteo, η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας θα συνεχιστεί κατά τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα αλλά από τις απογευματινές ώρες θα εξασθενίσει.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 31, στην Ήπειρο από 12 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 13 έως 32 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 13 έως 30, στην Πελοπόννησο από 11 έως 28 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 28, στα Επτάνησα από 17 έως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες.

Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους- βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς κυρίως από δυτικές διευθύνσεις.

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Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από βόρειες-βορειοανατολικές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.