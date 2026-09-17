Μαρτίνο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της σπείρας που με κλεμμένο γερανοφόρο άρπαξαν 43.420 ευρώ από ΑΤΜ

Με κλεμμένο γερανοφόρο, εκρηκτικά και καλυμμένα τα πρόσωπά τους φέρεται να έδρασαν τα μέλη συμμορίας που βρίσκονται πίσω από την ανατίναξη ΑΤΜ στο Μαρτίνο Φθιώτιδας. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν 43.420 ευρώ.

Η συμμορία εξαρθρώθηκε μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας. Για την υπόθεση στο Μαρτίνο συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 29 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά αδικημάτων.

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Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η ομάδα είχε δημιουργηθεί στα τέλη του 2023 και φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο οχήματα, αλλά και ΑΤΜ τραπεζών που βρίσκονταν μέσα σε σούπερ μάρκετ στην επαρχία.

Βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τη δράση των ληστών και αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάστηκε για την υπόθεση. Οι Αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να κινούνταν η ομάδα και να συνδέσουν τους κατηγορούμενους με την επίθεση στο ΑΤΜ.

Τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες κατασκεύασαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και έφτασαν στο ΑΤΜ στο Μαρτίνο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φέροντας όπλα. Τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και προκάλεσαν έκρηξη, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματα.

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Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν συρματόσχοινο και ένα γερανοφόρο φορτηγό, το οποίο είχαν κλέψει νωρίτερα από την ίδια περιοχή, για να τραβήξουν το χρηματοκιβώτιο. Μέσα βρίσκονταν 43.420 ευρώ, ενώ το χρηματοκιβώτιο φορτώθηκε σε άλλο κλεμμένο όχημα τύπου βαν.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι με επτά φυσίγγια, δύο ασυρμάτους, τέσσερις ναυτικές φωτοβολίδες, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και δύο εγκεφάλους αυτοκινήτων.

Βρέθηκαν επίσης εργαλεία που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνται για την πλαστογράφηση στοιχείων οχημάτων, μεταλλικές μήτρες για τη χάραξη αριθμών πλαισίου, πολλά κινητά τηλέφωνα, 750 ευρώ και ένα αυτοκίνητο που κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη η φερόμενη εμπλοκή των δύο ανδρών σε δύο επιπλέον κλοπές οχημάτων, οι οποίες είχαν γίνει από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2023 στην Κηφισιά και τη Μεταμόρφωση.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.