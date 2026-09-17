Ελλάδα

Αιγαίο: Παραβάσεις στο FIR Αθηνών από τουρκικά F-16 και UAV

Με φόντο τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί «απειλής» στο Αιγαίο, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου συνεχίζονται
Drone
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Aziz Karimov
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα, Πέμπτη (17.09.2026), τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ένα μη επανδρωμένο σκάφος, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Τα τουρκικά αεροσκάφη F-16 και το UAV έκαναν συνολικά 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Το τουρκικό μη επανδρωμένο σκάφος πραγματοποίησε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 17η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Σχηματισμοί: 1 (1×2 F-16)

Μεμονωμένα: 1 UAV

Σύνολο αεροσκαφών: 3

Οπλισμένα: –

Παραβάσεις: 4 (1 από τα F-16 και 3 από το UAV)

Παραβιάσεις: 1 (από το UAV)

Εμπλοκές: –

Περιοχή : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
117
114
111
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ζήτημα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι που θα "έσκαγε" η βόμβα» - Σοκάρουν τα πρώτα λόγια του γιατρού μέσα από τη φυλακή
Το έγγραφο στον ΙΣΑ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης με αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας περί αφαίρεσης» - Εντοπίστηκε παράνομη σάουνα σε άλλο ιατρείο των γιατρών
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο 58χρονος γιατρός
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στο Κολωνάκι – «Οι επισκέψεις και τα σκευάσματα ήταν 5.500 την κάθε φορά»
Νέες καταγγελίες ασθενών βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ιατρείο του Κολωνακίου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης
Στιγμιότυπο από την είσοδο της κλινικής όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης 6
Newsit logo
Newsit logo