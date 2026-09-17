Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκλονίζει ο πατέρας του – «Το παιδί μου δεν έρχεται πίσω, τώρα είναι αργά»

Συντετριμμένοι είναι οι συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τον ξαφνικό θάνατό του την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026). Ο γνωστός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή κατά την διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην κλινική των δύο κατηγορούμενων γιατρών στο Κολωνάκι, βυθίζοντας μια ολόκληρη χώρα στο πένθος.

Οι γονείς του, Μανώλης και Κλειώ Μαζωνάκη αλλά και ο αδερφές του, Μαρία και Βάσω προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνηθίσουν στη νέα καθημερινότητα χωρίς τον ταλαντούχο ερμηνευτή και κυρίως δικό τους άνθρωπο, στη ζωή τους. Σήμερα (17.09.2026) πραγματοποιήθηκε το 9ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

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Η οικογένεια του τραγουδιστή από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει σοκαρισμένη, ενώ είχε ζητήσει την παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται στην συγκλονιστική υπόθεση.

Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μιλώντας στο Live News είχε πει: «Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο. Παρακολούθησα τις εξελίξεις και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους. Δεν νομίζω να βγουν (οι γιατροί)».

Από την πλευρά του, ο πατέρας του αγαπημένου καλλιτέχνη, Μανώλης Μαζωνάκης, σε ερώτηση για το τι θα ήθελε να πει στον κόσμο που έδειξε τόση στήριξη και αγάπη στην οικογένεια και τον γιο του είχε αναφέρει: «Του ζητώ να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα. Αυτό μόνο».

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Αναφορικά με τις αποκαλύψεις που βλέπουν ολοένα και περισσότερες καθημερινά, το φως της δημοσιότητας, ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη είπε: «Από τη μια πλευρά είναι, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά από την άλλη ό,τι και να γίνει το παιδί μου δεν έρχεται πίσω. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της. Πώς είναι τα πράγματα. Να μιλήσω για να πω ότι αν βοηθούσαν λίγο τα κανάλια, ο Γιώργος θα ήταν σήμερα εδώ μαζί μας… Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά».

Την ίδια ώρα, μέσα στο βαρύ κλίμα η οικογένεια τοποθετήθηκε και σχετικά με τον εντοπισμό του χρηματοκιβωτίου μέσα στο σπίτι του τραγουδιστή. Οι συγγενείς είχαν ζητήσει να μην ανοιχτεί, και απάντησαν στο Live News για το ερώτημα που έχει δημιουργηθεί, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξουν οι αρχές το χρηματοκιβώτιο. Είμαστε στη διάθεση των αρχών. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί δεν έχουμε ούτε τα κλειδιά ούτε τους κωδικούς από αυτό», δήλωσαν.