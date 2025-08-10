Κοκαΐνη αξίας 5,5 εκ. ευρώ σε κοντέινερ από τη Λατινική Αμερική – Τρεις συλλήψεις στον Ασπρόπυργο

Τρία μέλη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές το Σάββατο (09.08.2025) στον Ασπρόπυργο, τα οποία διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, μέσω εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενων από τη Λατινική Αμερική.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις 6 Αυγούστου από τις αρμόδιες αρχές, εντοπίστηκε ειδικά μετασκευασμένη κρύπτη εντός ενός εμπορευματοκιβωτίου, μέσα στην οποία τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αποκρύψει συνολικά 271 κιλά και 150 γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα η οποία κατασχέθηκε.

Στη συνέχεια ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στον Ασπρόπυργο Αττικής, κατόπιν σχετικού Βουλεύματος δικαστικής Αρχής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 3 μέλη της οργάνωσης.

Το παράνομο οικονομικό όφελος των μελών της οργάνωσης από την πώληση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται σε περισσότερα από 5.500.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από έρευνες των ελληνικών αρχών, ύστερα από πληροφορίες που δόθηκαν από Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), σχετικά με μεταφορά και εισαγωγή, μέσω θαλάσσης, από χώρα της Λατινικής Αμερικής, εμπορευματοκιβωτίου, που περιείχε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, στο Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ένας εκ των δραστών αρνήθηκε να υποβληθεί σε νόμιμο αστυνομικό έλεγχο και συνελήφθη για απείθεια, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Από τις περαιτέρω έρευνες του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, πιστοποιήθηκε ότι οι ανωτέρω αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με επαγγελματική δομή και διαρκή δράση, έχοντας διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, και δραστηριοποιούνταν στη δια θαλάσσης διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς τη Χώρα μας, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σχετικά με τον ρόλο κάθε μέλους:

47χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την επικοινωνία με τα αρχηγικά μέλη και το συντονισμό της επιχειρησιακής ομάδας, για την εξαγωγή και παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την κρύπτη του εμπορευματοκιβωτίου,

32χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την εξαγωγή και παράδοση των ποσοτήτων κοκαΐνης στα έτερα μέλη της οργάνωσης και

40χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, είχε παρείχε για λογαριασμό της οργάνωσης χώρο και μέτρα ασφαλείας, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής των ναρκωτικών από το εμπορευματοκιβώτιο.

Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή μελών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λατινική Αμερική, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά, τα στοιχεία των οποίων ερευνώνται.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

271 κιλά και 151,8 γραμμάρια κοκαΐνης,

εμπορευματοκιβώτιο,

2 οχήματα,

655 ευρώ,

4 κινητά και

εξοπλισμός και μηχανήματα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών μεταφορών (γερανός, τροχός, μηχάνημα ηλεκτροκόλλησης, εργαλεία κ.α.).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.