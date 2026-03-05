Κολωνός: «Το μόνο που έδωσα ήταν δύο χαστούκια» – Για ενδοοικογενειακή βία και όχι για το θάνατο της Νεκταρίας προφυλακίζεται ο 38χρονος σύντροφός της

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό, που κατηγορείται ότι χτύπησε μέχρι θανάτου την 31χρονου σύντροφο του.

Μετά την απολογία του, ο 38χρονος από τον Κολωνό, κρίθηκε προφυλακιστέος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεί υπό διερεύνηση.

Στην απολογία του, ο 38χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι είχε ρίξει στο θύμα δύο χαστούκια ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η Νεκταρία γινόταν επιθετική μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

«Το μόνο που πραγματικά έπραξα εις βάρος της Νεκταρίας ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας καθότι πέραν των ανωτέρω καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε ένεκα της «αστείρευτης δίψας της για αλκόολ», η Νεκταρία δε δίσταζε να φλερτάρει έντονα με τρίτους και να με κατηγορεί παντού, ότι δήθεν ήμουν κακοποιητικός εις βάρος της».

Μάλιστα ο 38χρονος, περιγράφοντας τη σκηνή με το χαστούκι, διευκρινίζει:

«Σημειωτέον δε, ότι από το χαστούκι εκείνο, πετάχτηκε το κινητό της που κρατούσε στο χέρι της και τη χτύπησε στο μάτι της, το οποίο και μελάνιασε».

Θέλοντας να τονίσει τη σχέση της άτυχης κοπέλας με το αλκοόλ, είπε σε άλλο σημείο της απολογία του:

«Η ίδια απαιτούσε επιτακτικά να πιει, ενώ σε περίπτωση που τυχόν δεν είχε αλκοόλ είτε θα γινόταν άκρως επιθετική απέναντί μου, είτε θα κοιμόταν. Σε κάθε περίπτωση όσο ήταν ξύπνια έπρεπε να έχει αλκοόλ, ειδάλλως δεν μπορούσε κυριολεκτικά να ζήσει χωρίς αυτό… Από τότε που έχασε την μάνα της, η Νεκταρία ξέφυγε με το ποτό και έπινε πάρα πολύ…

Η Νεκταρία σταμάτησε να εργάζεται στο συγκεκριμένο κατάστημα λίγο μετά που έχασε τη μάνα της και τότε ξεκίνησε να πίνει πάρα πολύ το οποίο της είχε δημιουργήσει πρόβλημα με το συκώτι της. Έκτοτε προσπαθούσα να την βοηθάω ακόμα περισσότερο, κυρίως ψυχολογικά».

Η ημέρα του θανάτου

Αμέσως μετά ο 38χρονος αναφέρθηκε στην ημέρα του θανάτου της Νεκταρίας, υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν προήλθε από δικά του χτυπήματα.

«Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται περίτρανα και από τον ορισθέντα ιατροδικαστή, ο οποίος και εξέτασε την εκλιπούσα Νεκταρία και ο οποίος παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις επιβεβαιώνει ως αιτία θανάτου την προχωρημένη κίρρωση ήπατος από την οποία έπασχε.

Όσον αφορά την ημέρα του θανάτου της και δη τα όσα συνέβησαν στις 28/2/2026 αναφέρομαι και πάλι στην από 1/3/2026 κατάθεση μου που ελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης από τα αστυνομικά όργανα και είναι η πλήρης αλήθεια για το τι συνέβη την μέρα του θανάτου της Νεκταρίας.

Πιο συγκεκριμένα την μέρα εκείνη η Νεκταρία με ξύπνησε γύρω στις 11.30 γιατί υπέφερε από πόνους και μου ζήτησε να πάω να της πάρω μια κρέμα να την βάλει στην πλάτη της γιατί πονούσε από χτύπημα που είχε προκληθεί από άλλη πτώση της κατά την ημέρα των γενεθλίων της καθώς επίσης και κλύσματα καθώς δεν είχε ενεργηθεί για πολλές ημέρες. Αφού αγόρασα καφέ, μετέβη στο φαρμακείο και αγόρασα τα κλύσματα και μετέβην σε ένα κοντινό Pet Shop από όπου αγόρασα τροφή για τις γάτες και γύρισα σπίτι. Στο σπίτι έφθασα γύρω στις 12.20-12.30 και βοήθησα την Νεκταρία με το κλύσμα και να πάει τουαλέτα, υποβασταζόμενη από εμένα. Την βοήθησα και πάλι να ξαπλώσει καθότι ήταν πολύ εξαντλημένη και είχε έντονη τάση για εμετό».



Στη συνέχεια ο 38χρονος υποστηρίζει ότι επειδή ο 31χρονη δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις του, έφυγε από τη δουλειά του κι επέστρεψε στο σπίτι που διέμεναν. «Επειδή όμως η κατάστασή της ήταν πάρα πολύ κακή, την κάλεσα επανειλημμένως στο τηλέφωνο δίχως να λάβω απάντηση. Για το λόγο αυτό ανησύχησα εξαιτίας της προηγούμενης κατάστασής της και περί τις 15.00 το μεσημέρι γύρισα και πάλι προκειμένου να ελέγξω την κατάστασή της.

Όταν άνοιξα την πόρτα και εισήλθα στο σπίτι αντίκρισα τη Νεκταρία πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα με αίματα. Γύρισα το σώμα της και σοκαρίστηκα κυριολεκτικά, όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν νεκρή. Άρχισα να φωνάζω και να καλώ σε βοήθεια τη γιαγιά μου και την θεία μου που βρίσκονταν στο πάνω όροφο, παρακαλώντας τους να καλέσουν το 166, το οποίο και κλήθηκε αμέσως από την θεία μου».

Η γνωριμία του ζευγαριού

Στην αρχή του απολογητικού του υπομνήματος ο 38χρονος περιγράφει τη γνωριμία του με την 31χρονη αλλά και εθισμό της νεκρής γυναίκας με το αλκοόλ.

«Τη Νεκταρία γνώρισα προ δύο ετών περίπου μέσω κοινής παρέας και ειδικότερα το έτος 2024. Η φιλική μας αρχικά σχέση εξελίχθηκε σύντομα σε δεσμό, ενώ μετά από λίγο καιρό συγκατοικήσαμε μαζί στο σπίτι μου. Ήθελα να πιστεύω ότι στο πρόσωπο της Νεκταρίας βρήκα μια σύντροφο με την οποία και θα μπορούσα να πορευτώ στην ζωή μου.

Δυστυχώς όμως παρά τις προσπάθειές μου να αναπτύξουμε μια όμορφη και υγιή σχέση, τελικώς αυτό δεν κατέστη εφικτό και η σχέση μας δεν είχε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και φυσικά το χειρότερο, που ήταν ο αδόκητος θάνατός της.

Ευθύς εξαρχής έγινε αντιληπτό εκ μέρους μου, ότι η Νεκταρία αντιμετώπιζε σοβαρό και έντονο πρόβλημα αλκοολισμού. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται μόνιμα σε κατάσταση ανεξέλεγκτης μέθης, γεγονός το οποίο την οδήγησε σταδιακά σε πλήρη απόσυρση από κάθε δραστηριότητα μεταξύ δε αυτών και από την εργασία της, την οποία διέκοψε τους τελευταίους μήνες, αλλά και αποχή από κάθε κοινωνική συναναστροφή.

Η κατάσταση της μέθης και της εξάρτησης της από το αλκοόλ ήταν τόσο μεγάλη και έντονη, που η ίδια μου ζητούσε επίμονα όταν έφευγα για την εργασία μου να κλειδώνω την εξώθυρα της οικίας μας, για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν για να μην εξέλθει από την οικία μας στην άσχημη κατάσταση που βρισκόταν και της συμβεί κάποιο ατύχημα και ο δεύτερος ήταν για να μην εισέλθει κυρίως η γιαγιά μου, που διέμενε στο ίδιο κτίριο και την αντικρίσει στην άθλια αυτή κατάσταση στην οποία πάντοτε βρισκόταν.

Την εξώθυρα την κλείδωνα επειδή η ίδια μου το ζητούσε και όχι γιατί είχα κάποια πρόθεση να την κρατάω «δέσμια» με οποιοδήποτε τρόπο. Μάλιστα η ίδια είχε πάντοτε ένα ζευγάρι κλειδιά σε περίπτωση που τυχόν ήθελε να βγει έξω καθώς επίσης και χρήματα για να πάρει να φάει ό,τι ήθελε. Εν τέλει ωστόσο ό,τι χρήματα της άφηνα τα κατανάλωνε αποκλειστικά στην αγορά αλκοόλ.

Η εξάρτησή της από το αλκοόλ ήταν τέτοιου βαθμού και εντάσεως, που η Νεκταρία όταν ξυπνούσε αντί να πιει καφέ, έπινε ούζο, τσίπουρο ή ό,τι άλλο υπήρχε αλκοολούχο και δη κυρίως κονιάκ. Προσπάθησα πάρα πολύ ο ίδιος προσωπικά να τη βοηθήσω να περιορίσει την κατανάλωση του αλκοόλ και να αλλάξει. Δυστυχώς όμως όλες οι προσπάθειές μου έπεσαν στο κενό, αφού η ίδια ήταν πλήρως και απόλυτα εξαρτημένη. Το αυτό εξάλλου επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της Αστυνομίας εντός της οικίας μας, όπου αναφέρονται πλήθος από μπουκάλια αλκοόλ διαφορετικών ποτών».

Η φημολογούμενη εγκυμοσύνη

«Η Νεκταρία τους τελευταίους μήνες έπασχε από έντονες ζαλάδες και μεγάλη πνευματική σύγχυση, προφανώς εξαιτίας της κίρρωσης από την οποία και έπασχε. Εξαιτίας των ζαλάδων, έπεφτε συνεχώς και χτυπούσε και σε διάφορα σημεία του σώματός της είχε μώλωπες και εκχυμώσεις. Οι μώλωπες που είχε στο σώμα της δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο με δικά μου χτυπήματα ή με δική μου συμπεριφορά ή οποιασδήποτε μορφής ξυλοδαρμό.

Ο άδικος παρόλα αυτά θάνατός προήλθε αποκλειστικά από την κίρρωση από την οποία και έπασχε και δυστυχώς λυπούμαι που το αναφέρω αλλά ήταν προδιαγεγγραμένος. Ήταν τέτοια η κατάσταση της Νεκταρίας, που δυστυχώς το μοιραίο θα ερχόταν σύντομα.

Προφανώς η εκλιπούσα βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση που είχε σύγχυση σχετικά με το αν η διάταση της κοιλιακής της χώρα προερχόταν από την κίρρωση ή από πιθανή εγκυμοσύνη. Η ίδια ωστόσο διαρκώς παραπονείτο για έντονους πόνους στην κοιλιά και για το λόγο αυτό πολλές φορές της – μεταξύ δε αυτών και την ημέρα της 28/2/2026 – της είχα πει ότι μόλις επέστρεφα από την εργασία μου θα πηγαίναμε στο Νοσοκομείο. Όμως η Νεκταρία δεν ήθελε να πάει.

Προφανώς γιατί γνώριζε από τι έπασχε ήδη από το έτος 2023 και σκοπίμως το απέκρυπτε από εμένα, επικαλούμενη μάλιστα ότι δήθεν ήταν έγκυος. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα εμπιστευόμενος τα λεγόμενά της, πίστεψα ότι πράγματι ήταν έγκυος και διαρκώς της έλεγα ότι έπρεπε να κόψει το ποτό.

Όμως όπως αποδεικνύεται και από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής, η εκκλιπούσα ψεύδετο και σε μένα. Και όλα αυτά σκοπίμως προκειμένου να καλύψει την εξάρτησή της, που δεν ήταν άλλη από το ποτό».