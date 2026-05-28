Φωτιά στον Ασπρόπυργο, δίπλα στην Αττική Οδό

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη
Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη (28.05.2026) λίγο μετά τις 17:00 σε περιοχή κοντά στην Αττική Οδό, στον Ασπρόπυργο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με14 πυροσβέστες και επτά οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Mέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για την έκταση του μετώπου ή τυχόν απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του περιστατικού.

