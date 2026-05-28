Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Στον τέταρτο συνεργό που διαφεύγει «ρίχνουν» την ευθύνη οι συλληφθέντες

«Η διαδικασία της ανάκρισης θα ρίξει φως στο ποιος κρατούσε το όπλο και ποιος σχεδίασε τη ληστεία»
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς σε κατάστημα στα Πατήσια και της άγριας καταδίωξης που τερματίστηκε στον Κηφισό.

Όπως προκύπτει, οι τρεις συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια φαίνεται πως αρνούνται τις κατηγορίες και στρέφουν τα βέλη τους προς τον τέταρτο συνεργό τους.

Αυτός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.

​Μιλώντας για την υπόθεση, ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των τριών Αλβανών υπηκόων που συνελήφθησαν στο SUV στη Λεωφόρο Κηφισού, υπογράμμισε ότι τα στοιχεία εις βάρος του εντολέα του είναι εξαιρετικά ελλιπή.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές ότι οι πραγματικοί υπαίτιοι της ένοπλης επίθεσης δεν βρίσκονται στα χέρια της Αστυνομίας.

​Ο κ. Παπαϊωαννίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η διαδικασία της ανάκρισης θα ρίξει φως στο ποιος κρατούσε το όπλο και ποιος σχεδίασε τη ληστεία στο κατάστημα κινητών τηλεφώνων.

«Αυτοί που πραγματικά ευθύνονται διαφεύγουν»

​«Εκπροσωπώ έναν από τους τρεις συλληφθέντες. Τουλάχιστον για τον εντολέα μου δεν προέκυψε καμία εμπλοκή για τα αδικήματα τα οποία είναι πάρα πολύ βαριά και επί της ουσίας έχουμε να διαλευκάνουμε και σε επίπεδο ανακρίσεως το τι στοιχεία υπάρχουν.

Σίγουρα αυτοί που πραγματικά ευθύνονται δεν έχουν καμία σχέση και διαφεύγουν με την υπόθεση που θα έπρεπε να έχουν. Στην προκειμένη περίπτωση, για τον εντολέα μου αλλά και κατ’ επέκταση και αυτοί που εμπλέκονται, θεωρώ ότι τα στοιχεία είναι πάρα, πάρα πολύ λίγα.

Νομίζω ότι θα φωτιστούν καλύτερα και οι καταστάσεις σε επίπεδο ανακρίσεως, όπου και θα δούμε ποιοι πραγματικά έχουν την ευθύνη και τι πραγματικά έχει γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συνήγορος υπεράσπισης.

​Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες με βάση το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, εστιάζοντας στον εντοπισμό του τέταρτου προσώπου.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Το newsit.gr φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που οι δυο άνδρες φτάνουν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη.

Οι δυο άνδρες φορούσαν μαύρα ρούχα και καπέλα, ώστε να μην διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τους και με γοργό και σταθερό βήμα έφτασαν στο κατάστημα στα Πατήσια και στη συνέχεια πυροβόλησαν τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη.

Καιρός αύριο: Συννεφιά και τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου
Πολιτικός μηχανικός στη Ρόδο άρπαξε 138.000 ευρώ από οικογενειακή επιχείρηση – Η παγίδα με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα
Η εταιρεία απευθύνθηκε στον μηχανικό ώστε να αναλάβει διαδικασίες συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόμο
«Κομπίνα μεγατόνων» έστησε 27χρονος: Έκλεβε προσωπικά στοιχεία, «έκλεινε» Airbnb και τα ξανανοίκιαζε για να πάρει τις προκαταβολές
Ο νεαρός άνδρας που συνελήφθη προσποιούνταν το υψηλόβαθμο στέλεχος σε εταιρείες εστίασης και ναυτιλίας και «έταζε» δουλειά στα θύματά του
«Δεν χτύπησα κανέναν είναι ψέματα, έχουν σπάσει την πόρτα της επιχείρησης 10 φορές» λέει ο Κώστας Παπαδόπουλος για το περιστατικό στο Μενίδι
«Όταν βάφτιζα το παιδί μου, μπήκαν σπίτι της μητέρας μου και δεν άφησαν ούτε το χαρτί τουαλέτας» τονίζει ο πρώην παίκτης του Survivor
