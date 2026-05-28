ΟΠΕΚΕΠΕ: Για πέντε κακουργήματα κατηγορούνται οι 17 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις

Δυο κατηγορούμενοι είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι εντόπιζαν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Για πέντε κακουργήματα κατηγορούνται οι 17 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψευδών δηλώσεων και εκτιμώμενη ζημιά περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Κατά περίπτωση, οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών και της Αθήνας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για  Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120 000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 

Δύο εκ των συλληφθέντων είναι διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων και οι υπόλοιποι αγρότες που κατηγορούνται ότι από το 2019 μέχρι και τώρα που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είχαν οργανώσει και εισέπραξαν επιδοτήσεις, ζημιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο διαχειριστές των κέντρων είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι εντόπιζαν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Με αυτόν τον τρόπο οι 14 κατηγορούμενοι τα δήλωναν ότι ήταν δικά τους, δήλωναν ότι τα καλλιεργούσαν και φαίνεται ότι έτσι εισέπρατταν επιδοτήσεις.

