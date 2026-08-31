Κορινθία: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στην Περαχώρα και πήραν 91.000 ευρώ

Ένα ATM που βρίσκεται στην Περαχώρα Κορινθίας έγινε στόχος αγνώστων τα ξημερώματα της Δευτέρας (31.08.2026)

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο περίπου στις 5:00 το πρωί και προκάλεσαν έκρηξη στο ΑΤΜ που εξυπηρετεί πολίτες στην Περαχώρα Κορινθίας.

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Από την έκρηξη σύμφωνα με τo korinthostv.gr, προκλήθηκαν ζημιές στο ΑΤΜ, ενώ οι δράστες κατάφεραν να πάρουν κασετίνα που περιείχε περίπου 91.000 ευρώ. Αμέσως μετά την πράξη τους, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.