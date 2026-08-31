Κυψέλη: Σοκαρισμένος ο διαχειριστής του διαμερίσματος όπου βρέθηκε το νεκρό βρέφος – «Σεξουαλικά αντικείμενα και κάμερες μέσα στο σπίτι»

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη εντοπίστηκαν συνολικά έξι άτομα, ένας 43χρονος Έλληνας και οι δυο ανήλικοι γιοι του – 12 και 9 ετών – η 28χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και η 15χρονη κόρη της, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός. Μάλιστα, ο 26χρονος δηλώνει σύντροφος της 15χρονης, η οποία είναι έγκυος, ενώ έγκυος είναι επίσης η 28χρονη. Η 28χρονη φαίνεται να δήλωσε στην αστυνομία ότι το βρέφος είναι δικό της, ότι απέβαλε πριν από 8 μήνες και έκτοτε το διατηρούσε στην κατάψυξη και το μετέφερε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα. Ωστόσο, απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του εμβρύου θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

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Η ιατροδικαστική εξέταση θα δείξει επίσης ποιοι είναι οι γονείς του άτυχου βρέφους, καθώς δεν αποκλείεται να είναι της 15χρονης, και όχι της 28χρονης μητέρας της.

Σημειώνεται πως ο διαχειριστής του διαμερίσματος – που ενημέρωσε και την αστυνομία – μιλώντας στον ΣΚΑΙ αποκάλυψε όσα προηγήθηκαν: «Αυτοί είχανε κάνει μια κράτηση μέσω booking, ζήτησαν ανανέωση αλλά υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια ότι κάνανε φασαρία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο διαμέρισμα, χωρίς αρχικά να διαπιστωθεί κάτι ιδιαίτερα σοβαρό: «Πήγε ένα παιδί από την εταιρεία, έκανε έναν έλεγχο, δεν παρατηρήθηκε κάτι σοβαρό. Φαινόντουσαν ότι ήταν περίεργοι αλλά τίποτα το ιδιαίτερο».

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«Όσο πλησίαζε η αναχώρησή τους υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα όπου την ημέρα της αναχώρησής τους έπρεπε κάποιος να πάει να ελέγξει γιατί αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση. Μέσα το σπίτι, σε άθλια κατάσταση», ανέφερε.

«Υπήρχε μία υπόνοια για ναρκωτικά γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα», σημείωσε.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπήρξαν υποψίες, καθώς ένα από το παιδιά δεν τους έμοιαζε και γι’αυτό κάλεσαν την αστυνομία: «Δεν έβγαζε λογική γιατί το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Τους κλειδώσαμε μέσα. Ο κύριος (από τη διαχειρίστρια εταιρεία) που πήγε εκεί πέρα τους κλείδωσε μέσα μέχρι να έρθει η αστυνομία».

Στη συνέχεια προσπάθησαν να καλέσουν πίσω στο σπίτι τον 43χρονο Έλληνα που έλειπε, ενώ παράλληλα ενημέρωσαν και μια ομάδα ΔΙΑΣ που περνούσε τυχαία από το σημείο.

Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τον διαχειριστή, έχουν βρεθεί αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου και κάμερες.

Σημείωσε πως η συγκεκριμένη οικογένεια είχε μείνει στο διαμέρισμα για σχεδόν έναν μήνα.

Όσο για τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι μέσα σε βαλίτσα είχε βρεθεί νεκρό βρέφος, ο διαχειριστής δήλωσε: «Εγώ το έμαθα χθες το βράδυ. Δεν το πίστευα. Ήταν σοκαριστικό».

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε πως είδε μια μαυροφορεμένη γυναίκα να ουρλιάζει. Όπως είπε δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο αλλά ούρλιαζε με άναρθρες κραυγές.