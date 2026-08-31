Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος Άγγλος επιτέθηκε σε επιβάτες και πλήρωμα – Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σ’ έναν 42χρονο μεθυσμένο στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια πτήσης Νιούκαστλ-Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Το περιστατικό με τον μεθυσμένο επιβάτη έγινε το βράδυ της Κυριακής (30.08.2026) και χρειάστηκε να γίνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

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Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια πτήσης Νιούκαστλ – Ηράκλειο Κρήτης, όταν 42χρονος Άγγλος επιβάτης, σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλούσε φασαρία, είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του και δεν συμμορφωνόταν στις εντολές του πληρώματος, με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική προσγείωση, σύμφωνα με το voria.gr.

Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Κατόπιν αυτών,το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση του.