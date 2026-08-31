Χανιά: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά

Η αστυνομία των Χανίων προχώρησε σε πέντε συλλήψεις για το 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία που έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά.

Οι συλληφθέντες για την τραγωδία στην πισίνα στα Χανιά οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι στον Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση.

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Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας και ο 22χρονος ναυαγοσώστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς της 11χρονης, ηλικίας 45 και 41 ετών.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (30/8) όταν η μικρή, που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με την οικογένειά της, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ, που ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Η 11χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, με περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγει τον δρόμο στο ασθενοφόρο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, κατέληξε στα Επείγοντα.