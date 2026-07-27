Κορινθία: Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια – Εντοπίστηκε σορός κατά την κατάσβεση

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε φωτιά η οποία καίει ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις. Οι πυροσβέστες βρήκαν τη σορός ενός απανθρακωμένου άνδρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, γύρω στις 13:30. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκκωφαντικός κρότος, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά την κατάσβεση, εντοπίστηκε και η σορός ενός ανθρώπου, τα στοιχεία του οποίου ακόμα παραμένουν άγνωστα.

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Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερώς. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εθελοντικές ομάδες της Κορινθίας, οι οποίες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στο σημείο σημειώνονται συνεχώς εκρήξεις οι οποίες ακούστηκαν και σε απόσταση χιλιομέτρων.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο δήμο Κορινθίων. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε εργοστάσιο ξυδιού.

Το ekorinthos μεταδίδει πως η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη σε δεξαμενή προπανίου όπου βρίσκεται στο εργοστάσιο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και 2 ασθενοφόρα με διασώστες για την παραλαβή τραυματιών.

Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται ενώ για την φωτιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.