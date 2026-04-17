Κόρινθος: Η 17χρονη έφυγε για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στη διώρυγα του Ισθμού – Ήταν κόρη γνωστού γιατρού στη Φιλοθέη

Την άκρη του νήματος που θα τους οδηγήσει στις ακριβείς συνθήκες και στα αίτια του θανάτου της 17χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στη διώρυγα του Ισθμού το μεσημέρι της Παρασκευής (17.4.26), ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη, που βρέθηκε νεκρή στη διώρυγα του Ισθμού, έφυγε από το σπίτι της στις 19:50 χθες το βράδυ, ενώ όπως ανέφεραν οι γονείς της που δήλωσαν την εξαφάνισή της 4,5 ώρες μετά στην αστυνομία, η ανήλικη ήταν πιεσμένη ψυχολογικά.

Η κοπέλα, που θα ενηλικιωνόταν σε πέντε μέρες, είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα που μένει με τους γονείς της, προκειμένου να παρακολουθήσει μάθημα σε φροντιστήριο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Ο πατέρας της είναι γνωστός γιατρός στη Φιλοθέη.

Η 17χρονη είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο ενώ ακόμα εξετάζεται εάν έφυγε από τη Φιλοθέη περπατώντας ή με ταξί.

Το γεγονός ότι για τέσσερις περίπου ώρες δεν επικοινώνησε με το οικογενειακό της περιβάλλον αναστάτωσε τους γονείς της, με αποτέλεσμα η μητέρα της να προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και να δηλώσει την εξαφάνιση της κοπέλας.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι η 17χρονη σε σημείωμα που άφησε, είχε αφήσει υπόνοιες ότι μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της. Έτσι, το σενάριο της αυτοχειρίας θεωρείται το επικρατέστερο γύρω από την υπόθεση που τις τελευταίες ώρες συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε το Λιμενικό.

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».