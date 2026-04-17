Κόρινθος: Η 17χρονη φυγε για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στη διώρυγα του Ισθμού

Το ασθενοφόρο που μετέφερε στη σορό της 17χρονης στην Κόρινθο / korinthostv.gr

Την άκρη του νήματος που θα τους οδηγήσει στις ακριβείς συνθήκες και στα αίτια του θανάτου της 17χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στη διώρυγα του Ισθμού το μεσημέρι της Παρασκευής (17.4.26), ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη έφυγε από το σπίτι της στις 19:50 χθες το βράδυ, ενώ όπως ανέφεραν οι γονείς της που δήλωσαν την εξαφάνισή της 4,5 ώρες μετά στην αστυνομία, η ανήλικη ήταν πιεσμένη ψυχολογικά.

Η κοπέλα, που θα ενηλικιωνόταν σε πέντε μέρες, είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα που μένει με τους γονείς της, προκειμένου να παρακολουθήσει μάθημα σε φροντιστήριο στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Η 17χρονη είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο ενώ ακόμα εξετάζεται εάν έφυγε από τη Φιλοθέη περπατώντας ή με ταξί.

Το γεγονός ότι για τέσσερις περίπου ώρες δεν επικοινώνησε με το οικογενειακό της περιβάλλον αναστάτωσε τους γονείς της, με αποτέλεσμα η μητέρα της να προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και να δηλώσει την εξαφάνιση της κοπέλας.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι η 17χρονη σε σημείωμά της είχε αφήσει υπόνοιες ότι μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε το Λιμενικό.

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».

