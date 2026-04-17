Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης Μυρτούς – Τραγική φιγούρα η μητέρα της

Βαρύ είναι το κλίμα στην Κεφαλονιά, καθώς συγγενείς, φίλοι κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν την Μυρτώ. Δεκάδες στεφάνια με μηνύματα αγάπης βρίσκονται έξω από τον ναό στο Αργοστόλι. «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» της γράφει ο παππούς της. «Σε αγαπάμε Μυρτώ» γράφει ένα άλλο.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17.04.2026) στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα της 19χρονης μίλησε δημόσια, λίγο πριν την τελετή, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της. Με λόγια που συγκλόνισαν, περιέγραψε το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, σύμφωνα με το patris.gr, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας για την οικογένεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, καθώς διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο σε βάρος της νεαρής κοπέλας, η οποία βρέθηκε νεκρή σε πάρκο στην πλατεία στο Αργοστόλι.

Nέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις τελευταίες ώρες της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, με τον 66χρονο άνδρα που μιλούσε η κοπέλα λίγο πριν χάσει τη ζωή της.