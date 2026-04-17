Ψηφιακό σύστημα 3 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των υδάτων

Νέο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και τη ΡΑΑΕΥ
Το φράγμα του Μόρνου
Ένα νέο, κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τον τομέα των υδάτων δρομολογούν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο γίνεται σε συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με την ΡΑΑΕΥ, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής για την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται κρίσιμα δεδομένα για το νερό.

Μέσω του συστήματος θα καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την κατανάλωση, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των υδάτων, ενώ προβλέπεται διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα των παρόχων. Έτσι, θα διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του δικτύου ύδρευσης, από την πηγή έως τον τελικό χρήστη.

Η υλοποίηση γίνεται σε συντονισμό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έχει την ευθύνη για τη σχετική πολιτική, καθώς και με το Υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου του ρόλου της αυτοδιοίκησης και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το νέο εργαλείο αναμένεται να ενισχύσει τη λήψη αποφάσεων, προσφέροντας αξιόπιστα δεδομένα και δυνατότητες ανάλυσης, σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στους υδάτινους πόρους αυξάνονται λόγω της κλιματικής κρίσης.

Παράλληλα, θα παρέχει δυνατότητες απεικόνισης των υποδομών σε ψηφιακούς χάρτες, διευκολύνοντας τον εντοπισμό διαρροών και βλαβών, ενώ η χρήση δεικτών απόδοσης θα συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας των παρόχων.

Σημαντική είναι και η διάσταση της διαφάνειας, καθώς οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα του νερού, αλλά και να υποβάλλουν καταγγελίες για υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, με δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

