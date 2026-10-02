Κόρινθος: Ιστιοφόρο βρέθηκε ακυβέρνητο μέσα στα μανιασμένα κύματα –  Καρέ καρέ η διάσωση των 4 επιβαινόντων

Με ισχυρούς ανέμους «χτύπησε» η κακοκαιρία και την Κορινθία, την Πέμπτη (01.10.2026). Σε βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα, φαίνεται η δραματική διάσωση ενός ιστιοφόρου που έπλεε ακυβέρνητο ενώ μέσα του επέβαιναν 4 άτομα.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, στο λιμάνι της Κορίνθου, όταν το ιστιοφόρο μήκους περίπου 13 μέτρων βρέθηκε ακυβέρνητο και αδυνατούσε να προσεγγίσει με ασφάλεια για να δέσει.

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Τα 4 άτομα που επέβαιναν στο ιστιοφόρο κάλεσαν σε βοήθεια και έτσι στο σημείο έφτασαν σκάφη του λιμενικού και 2 ρυμουλκά της Διώρυγας Κορίνθου.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκησε 2 ολόκληρες ώρες καθώς στο σημείο έπνεαν άνεμοι έως 8 μποφόρ.

Τα πληρώματα των ρυμουλκών κατάφεραν τελικά να προσεγγίσουν το ακυβέρνητο ιστιοφόρο, να το απομακρύνουν από το επικίνδυνο σημείο και να το οδηγήσουν με ασφάλεια στο λιμάνι της Κορίνθου.

Πληροφορίες από korinthostv.gr