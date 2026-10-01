Ελλάδα

Εξαφάνιση 9χρονου από τα Καμίνια: Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Γεράσιμος έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μωβ μπλούζα
Εξαφάνιση
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Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση ανήλικου παιδιού από τα Καμίνια, όπως ανακοίνωσε σήμερα (01.10.2026) το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η εξαφάνιση του 9χρονου σημειώθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται η ζωή του να είναι σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Στις 26/09/2026, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια, η Γεράσιμος Λ. 9 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 1/10/26 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γεράσιμος έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μωβ μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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