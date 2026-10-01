Κεφαλονιά: Συμπληρωματικές καταθέσεις των τριών κατηγορουμένων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς

Στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας παραμένει η σοκαριστική υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, καθώς οι αρχές εξετάζουν εκ νέου τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της όσο και όσα ακολούθησαν τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Αργοστολίου.

Η νεαρή κοπέλα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, έχοντας υποστεί οξύ πνευμονικό οίδημα και καρδιακή ανακοπή, τα οποία, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, συνδέονται με τη λήψη συνδυασμού ουσιών. Τη στιγμή που εντοπίστηκε στον χώρο όπου διέμενε μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης, βρίσκονταν μαζί της τρία άτομα. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού και μεταφέρθηκαν στην Κεφαλονιά προκειμένου να εμφανιστούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

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Η νέα διαδικασία συνδέεται με το συμπληρωματικό κατηγορητήριο, καθώς η ποινική δίωξη έχει αναβαθμιστεί σε κακουργηματική ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι τρεις καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές εξηγήσεις για τις ενέργειες και τις αποφάσεις τους πριν αλλά και μετά την απώλεια των αισθήσεων της 19χρονης. Παράλληλα, άλλο σημείο της έρευνας αφορά τα όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ανάνηψης της Μυρτώς.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις διαφορετικές καταθέσεις που έχουν δοθεί από μέλη του υγειονομικού προσωπικού, προκειμένου να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια ποιοι γιατροί βρίσκονταν στο νοσοκομείο κατά την άφιξη της 19χρονης και ποιοι συμμετείχαν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Στο πλαίσιο αυτό έχει προκαλέσει ενδιαφέρον και η παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Αυτό εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με το αν η αποχώρησή του συνδέεται με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην υπόθεση είχε προκύψει και ζήτημα σχετικά με ανώνυμη καταγγελία γυναίκας που εμφανίστηκε ως νοσηλεύτρια, υποστηρίζοντας ότι κατά την άφιξη της Μυρτώς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν βρίσκονταν στις θέσεις τους συγκεκριμένοι γιατροί.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η καταγγελία αποδόθηκε σε γυναίκα γιατρό και συνδέθηκε με προσωπική διαφορά μεταξύ υγειονομικών. Οι σχετικές αναφορές έχουν αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου, ενώ οι εμπλεκόμενοι υγειονομικοί έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις για όσα καταγράφηκαν στις καταθέσεις και στα υπηρεσιακά έγγραφα.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για την ακριβή παρουσία και διαθεσιμότητα των ειδικευμένων γιατρών κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε νοσοκομεία της περιφέρειας είναι δυνατόν ορισμένες ειδικότητες να βρίσκονται σε καθεστώς εφημερίας ετοιμότητας, δηλαδή να καλούνται στο νοσοκομείο όταν προκύπτει ανάγκη. Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την έρευνα των Αρχών.

Οι εισαγγελικές και ανακριτικές Αρχές καλούνται να εξετάσουν συνολικά τα νέα δεδομένα, τόσο ως προς τις κινήσεις των τριών κατηγορουμένων όσο και ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αντιμετωπίστηκε το περιστατικό στο νοσοκομείο. Η συμπληρωματική διαδικασία αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση των επιμέρους πτυχών μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση.