Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3126: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Τζόκερ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα Πέμπτη (01.10.2026) και τα λεφτά ήταν… πολλά!

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Πέμπτη 01 Οκτωβρίου (αριθμός κλήρωσης 3126), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 2, 7,14, 41, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 3.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
146
137
118
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συμπληρωματικές καταθέσεις των τριών κατηγορουμένων για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά
Παραιτήθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Κεφαλονιάς - Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις διαφορετικές καταθέσεις που έχουν δοθεί για να αποσαφηνιστεί το τι συνέβη στο νοσοκομείο κατά την άφιξη της 19χρονης
Κεφαλονιά
«Πτυχίο αγγλικών κατ’ οίκον σε τρεις μέρες με 1500 ευρώ»: Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη γλωσσομάθεια στην Ελλάδα
Η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη ζητά να ελεγχθεί η αξιοπιστία των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στην Ελλάδα - Υπόσχονται πτυχία αγγλικών σε 3 μέρες - Άμεσους ελέγχους ζητά ο ΑΣΕΠ
Σχολείο
Newsit logo
Newsit logo