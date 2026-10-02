ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρεμιέρα για τις δίκες των βουλευτών – Πρώτη δικάζεται η Κατερίνα Παπακώστα 

Αυλαία σήμερα (02.10.2026) για τις δίκες των εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη κάθεται στο εδώλιο του η Κατερίνα Παπακώστα, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και άλλους 2 κατηγορούμενους.

Η «γαλάζια» βουλευτής κατηγορείται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένη για ηθική αυτουργία σε απάτη και ηθική αυτουργία σε απόπειρα απάτης με υπολογιστή σε βαθμό πλημμελήματος. Λόγω δικηγορικής ιδιότητας και ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από αυτή, η δίκη της θα γίνει από το Γ’ Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων.

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Μαζί της κατηγορείται ο Δημήτρης Μελάς για τα πλημμελήματα της απιστίας κατ’ εξακολούθηση και της απιστίας σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατ’ εξακολούθηση. Ένα πρώην στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας απάτης με υπολογιστή και ένας συνεργάτης της Κατερίνας Παπακώστα για τα πλημμελήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργία σε απιστία σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Η ποινική διερεύνηση για ενδεχόμενες ευθύνες της Κατερίνας Παπακώστα, που από την πρώτη στιγμή δηλώνει αθώα, προέκυψε μετά από εκτεταμένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πεπραγμένα στον Οργανισμό ενισχύσεων το 2021, επί προεδρίας Δημήτρη Μελά. Κατά το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόσο η Κατερίνα Παπακώστα, όσο και οι άλλοι τρεις βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλά και συνεργάτες τους φέρεται να πίεσαν την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για προτεραιοποίηση στις πληρωμές συγκεκριμένων ΑΦΜ, αλλά και έγκριση αιτήσεων που δεν δικαιούνται ενίσχυσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η πλευρά της Κατερίνας Παπακώστα, όσο και η πλευρά του συγκατηγορούμενού της, Δημήτρη Μελά, αναμένεται να υποβάλουν στο δικαστήριο αίτημα αναβολής της δίκης.

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Οι δίκες Μπουκώρου, Σενετάκη και Σκρέκα

Μετά την Κατερίνα Παπακώστα, τη «σκυτάλη» παίρνει ο Χρήστος Μπουκώρος, με τη δική του δίκη να έχει προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου.

Η δίκη του Μάξιμου Σενετάκη έχει προσδιοριστεί για τις 30 Οκτωβρίου και τελευταίος δικάζεται ο Κώστας Σκρέκας, στις 12 Νοεμβρίου.

Στο αρχείο για τους υπόλοιπους 7 «γαλάζιους»

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Επίσης η δικογραφία σε βάρος δύο πρώην βουλευτών τέθηκε στο αρχείο. Συνεχίζεται η έρευνα σε βάρος τριών πρώην βουλευτών.

Συνολικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν ασκηθεί διώξεις βάρος 22 προσώπων. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του:

πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

του πρώην γενικού διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και

κατά δύο πρώην περιφερειακών διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι μεταξύ άλλων: υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων.

Και στις τέσσερις δίκες των «γαλάζιων» βουλευτών, συγκατηγορούμενος είναι ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς και ορισμένοι κάθε φορά από την υπόλοιπη ηγεσία του Οργανισμού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη φυσική αυτουργία στις ως άνω κατηγορίες.