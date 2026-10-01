Βούλα: Νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο σε βίλα – Η εταιρία «φάντασμα» με ολιστικές θεραπείες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το ιατρείο που, σύμφωνα με καταγγελίες, είχε στηθεί μέσα σε βίλα στη Βούλα και όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις ακόμη και πλασμαφαίρεση χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η έρευνα του MEGA στρέφεται πλέον και σε εταιρεία ολιστικών θεραπειών που εμφανίζεται να συνδέεται με τον ίδιο άνθρωπο.

Το ιατρείο μέσα στη βίλα είχε ήδη μπει στο μικροσκόπιο μετά τη μαρτυρία γυναίκας, η οποία κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της είχε απευθυνθεί στον συγκεκριμένο άνδρα για θεραπεία.

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Τώρα, όμως, νέα στοιχεία που παρουσιάζει το MEGA ανοίγουν ακόμη ένα κεφάλαιο γύρω από τη δραστηριότητά του και μια εταιρεία με έδρα, στα χαρτιά, τον Γέρακα.

Η εταιρεία στον Γέρακα που οδηγεί σε κατάστημα με καπνικά

Σύμφωνα με το MEGA, η συγκεκριμένη εταιρεία εμφανίζεται να δραστηριοποιείται στον χώρο των ολιστικών θεραπειών και έχει ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας την 5η Ιουλίου 2021.

Όταν όμως δημοσιογράφοι του σταθμού πήγαν στη δηλωμένη διεύθυνση στον Γέρακα, διαπίστωσαν ότι στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργεί κατάστημα με καπνικά.

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Το MEGA επικοινώνησε με τον άνδρα και τον ρώτησε σχετικά με την εταιρεία και τη συγκεκριμένη διεύθυνση. «Αυτό… Μιλήστε με τον λογιστή, δε θέλω να σας πω», απάντησε.

Στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι επικοινώνησαν και με τον λογιστή, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε εάν γνωρίζει για γραφείο που σχετίζεται με ολιστικές θεραπείες, απάντησε: «Όχι, δεν ξέρω καθόλου, τίποτα».

Από τη μουσική στην ολιστική ιατρική

Οι πληροφορίες που παρουσιάζει το MEGA φέρνουν στο φως ακόμη μία πλευρά της διαδρομής του συγκεκριμένου άνδρα. Άνθρωποι που φέρονται να τον γνώριζαν στο παρελθόν αναφέρουν ότι είχε ασχοληθεί με τη μουσική και είχε εργαστεί σε νυχτερινά κέντρα.

«Εγώ ξέρω παλιά είχε κάποια σχέση με τα μπουζούκια, με ενορχήστρωση νομίζω κάτι τέτοιο έκανε. Κάτι, μουσική διεύθυνση», είπαν.

Αργότερα εμφανίζεται να ασχολείται με την ολιστική ιατρική, να προβάλλει διδακτορικό από τη Χονολουλού και να πραγματοποιεί σεμινάρια, μαθήματα και διαδικτυακές ομιλίες.

Ο ίδιος, πάντως, είχε απορρίψει σε προηγούμενη επικοινωνία με το MEGA την εικόνα που, όπως υποστήριζε, δημιουργήθηκε γύρω από τη δραστηριότητά του.

«Δεν έχω εγώ κάποια μέθοδο που μπορώ να πω. Κάποιος μου κάνει μία ερώτηση και συζητάμε όπως κι εσείς μπορείτε να μου κάνετε μία ερώτηση και να σας απαντήσω. Μπορεί να μίλησα με κάποιον άνθρωπο και τώρα λόγω της φασαρίας που προκλήθηκε, να κάνει τέτοιο».

Νέες καταγγελίες και στη Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, η έρευνα του MEGA και του MEGA News 104.6 φέρνει στο προσκήνιο και διαφορετική υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελίες για θεραπείες που φέρεται να παρουσιάζονταν ως εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου.

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, περιέγραψε στο MEGA όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν με τη σύζυγό του.

«Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από Θεσσαλονίκη. Τι θεραπείες έκανε; Ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Μέσα σε δύο μήνες έφυγε η γυναίκα, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που βγαίνανε έξω στο δέρμα της, γιατί σταμάτησε τη χημειοθεραπεία».

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες προκάλεσαν εισαγγελική παρέμβαση και έρευνα για χώρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο γιατρός που συνδέεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση και δραστηριοποιείται και στα Σκόπια είναι εγγεγραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ως χειρουργός και όχι ως ογκολόγος.

Ο ίδιος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, λέγοντας στο MEGA: «Ντρέπομαι αυτήν την στιγμή να ακούω έναν γιατρό να μιλάει έτσι όπως μιλάει. Αυτά είναι τρελά πράγματα, τι να σας πω».

Συνεδρίες που φέρεται να κόστιζαν έως 8.000 ευρώ

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA ακούγεται γυναίκα, η οποία παρουσιάζεται ως γραμματέας, να περιγράφει μια μέθοδο που, όπως ισχυρίζεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές μορφές καρκίνου.

«Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο μεταφέρει ενέργεια και ηλεκτρικό ρεύμα στο σώμα του ασθενούς. Ουσιαστικά καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα στο σώμα του ασθενούς και βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ενισχύοντας τον μεταβολισμό», λέει η γραμματέας.

Σύμφωνα με την ίδια συνομιλία, το κόστος μιας τέτοιας συνεδρίας φέρεται να κυμαινόταν από 5.000 έως και 8.000 ευρώ.

Οι νέες πληροφορίες προστίθενται στις καταγγελίες που έχουν ήδη έρθει στο φως για χώρους όπου φέρεται να προσφέρονταν ακριβές εναλλακτικές θεραπείες, με τις αρμόδιες Αρχές να καλούνται να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβαινε και εάν υπήρξαν παραβάσεις της νομοθεσίας.