Κόρινθος: Καθηγητής κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 15χρονη μαθήτρια – «Το καταγγείλαμε αλλά δεν μας άκουσε κανείς», λέει ο πατέρας της

Έναν εφιάλτη φαίνεται να έζησε μία 15χρονη στην Κόρινθο, σύμφωνα με τον πατέρα της, ο οποίος καταγγέλλει πως το παιδί του έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον 66χρονο καθηγητή του.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη (26/3/2026) στην Κόρινθο όταν ένας 66χρονος καθηγητής, τελειώνοντας την διδασκαλία, απομόνωσε την μαθήτρια στην τάξη, και προχώρησε σε λεκτική σεξουαλική παρενόχληση.

Της είπε ότι είναι ερωτευμένος μαζί της και την ρώτησε αν έχει κι εκείνη τα ίδια συναισθήματα για εκείνον. Το κορίτσι ένιωσε ντροπή.

Ο πατέρας της, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» υποστηρίζει ότι η κόρη του, αν και μόλις 15 ετών, αντέδρασε με ψυχραιμία, ωστόσο το ψυχολογικό αποτύπωμα για το κορίτσι είναι βαρύ.

«Όταν τελείωσαν το μάθημα της ζήτησε να μείνει μέσα για κάποιο λόγο. Της είπε αυτά που ήθελε να πει. Η κόρη μου είναι μικρή αλλά έχει δύο νταν (μαύρη ζώνη) στο καράτε σκέφτηκε τι να κάνει. Εάν έβλεπε ότι η σωματική της ακεραιότητα θα ήταν σε προσβολή, θα έκανε κάτι διαφορετικό. Τελικά όμως ήταν μόνο λεκτική και σηκώθηκε κι έφυγε», κατήγγειλε ο πατέρας της ανήλικης.

«Καταγγείλαμε το περιστατικό αλλά δεν μας άκουσε κανείς από το σχολείο»

Μάλιστα σύμφωνα με τον πατέρα της ανήλικης, όταν το 15χρονο κορίτσι απευθύνθηκε στην υποδιευθύντρια του γυμνασίου και κατήγγειλε το περιστατικό, αυτό που πήρε μόνο, ήταν… σιωπή.

«Έχω καταγεγραμμένα email την ενημέρωσή μου προς τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, η οποία δεν εισακούστηκε. Τηλέφωνο που έπρεπε να με πάρει στις 10:00 η υποδιευθύντρια, γιατί έλειπε η διευθύντρια, για να μου πει για το συμβάν, δεν με πήρε τηλέφωνο και πήρα μόνος μου και της λέω σε 10 λεπτά ερχόμαστε και μέχρι να πάω με την αστυνομία για να τη συλλάβει, είχε φύγει», ανέφερε στη συνέχεια ο πατέρας της μαθήτριας.

Σύμφωνα με τον πατέρα της 15χρονης, αντί οι εκπαιδευτικοί και οι συμμαθητές της να ανοίξουν μία αγκαλιά για το κορίτσι που φέρεται να πιέστηκε και να μπήκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση με τα λόγια του καθηγητή της, μία μέρα μετά το περιστατικό ήρθε αντιμέτωπη και με την κοροϊδία και την αδιαφορία.

«Η κόρη μου σήμερα δεν ήταν καλά ψυχολογικά γιατί την κοροϊδεύαν εχθές σε μία εκδρομή που πήγε και δεν πήγε σήμερα σχολείο. Μέσα στο πούλμαν και με καθηγήτρια-συνοδό. Βλέπει τη Δικαιοσύνη, βλέπει αυτά που περνάμε και μου λέει «ντρέπομαι για το σχολείο μου, για όλους, για τα πάντα»», τονίζει ο πατέρας της 15χρονης.

Ο ίδιος μίλησε για συγκάλυψη στις «Εξελίξεις Τώρα», καθώς όπως ισχυρίζεται το περιστατικό αυτό με τον συγκεκριμένο καθηγητή, δεν ήταν το πρώτο.

Δέκα κορίτσια και δύο αγόρια της τάξης της να πουν αυτά που βιώνουν με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Θα έρθουν κάποιοι γονείς θα πουν ότι αυτό διαιωνίζεται. Δεν είναι τωρινό είναι πάρα πολλά χρόνια. Τον καλύπτανε, τον συγκαλύπτανε οι συνάδελφοί του. Είναι ψυχικά άρρωστος», υπογραμμίζει ο πατέρας της μαθήτριας.

Η δίκη αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Τετάρτη με τον 66χρονο καθηγητή να κατηγορείται για ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά σε ανήλικη μαθήτρια αλλά και η υποδιευθύντρια του γυμνασίου για παράλειψη καθήκοντος.