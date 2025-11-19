Ελλάδα

Κόρινθος: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο κανάλι του Ισθμού

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα
Σκάφος Λιμενικού Σώματος
Σκάφος Λιμενικού Σώματος / PHOTO / EUROKINISSI

Ένα μακάβριο περιστατικό συνέβη στον Ισθμό της Κορίνθου, με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος να βρίσκουν τη σορό ενός άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας που δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου από το Λιμενικό.

Όταν έφτασαν στο σημείο στελέχη του Λιμενικού, είδαν τη σορό να επιπλέει στο νερό.

Αφού την ανέσυραν μετέφεραν τον άνδρα στη στεριά, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου.

Ελλάδα
