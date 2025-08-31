Κορωνησία: Το πιο μαγευτικό road trip στην Ελλάδα ανάμεσα σε λιμνοθάλασσες και φλαμίνγκο

Άγνωστος προορισμός για τους περισσότερους η Κορωνησία, και όμως όσοι την ξέρουν, δεν μπορούν να την βγάλουν από το μυαλό τους. Αυτό το μοναδικό νησί στην Ήπειρο προσφέρει τη δυνατότητα στους τουρίστες να το επισκεφθούν με το αυτοκίνητό τους και να καταλάβουν την μαγεία του γνήσιου ελληνικού road trip. Πάμε όμως να γνωρίσουμε αυτό το μοναδικό μέρος.

Η Κορωνησία είναι μία κατηγορία από μόνη της. Θυμίζει Κυκλάδες και Ιόνιο αλλά δεν είναι. Νομίζεις πως το road trip γίνεται πάνω στο νερό αλλά το κάνεις σε μία λεπτή λωρίδα ασφάλτου, στην Ήπειρο. Αυτό το όμορφο νησί απέχει 25 χλμ από την Άρτα και την προσεγγίζεις μόνο οδικώς. Όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους της, αυτοί αγγίζουν τους 167 (απογραφή 2011).

Ο μαγευτικός λεπτός δρόμος μήκους 6,5 χλμ. ενώνει την Άρτα με την Κορωνησία και περνάει μέσα από τον Αμβρακικό κόλπο, που από το 2008 είναι Εθνικό Πάρκο: ο μεγαλύτερος ενιαίος υγρότοπος της χώρας.

Αυτή η στενή λωρίδα ασφάλτου, σε κάνει να νιώθεις ότι οδηγείς πάνω στο νερό. Δεξιά και αριστερά, βλέπεις τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό. Σε αυτά τα νερά ζουν θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και σαλάχια, ο αργυροπελεκάνος, ακόμα και φλαμίνγκο.

Αν σταθείς τυχερός θα τα δεις να περπατάνε δίπλα σου.

Αυτός δρόμος καταλήγει στο μικρό ψαροχώρι της Κορωνησίας, ένα από τα μικρότερα, κατοικημένα νησιά της χώρας μας και έναν ελκυστικό προορισμό της Ηπείρου για όσους αναζητούν να περάσουν ξέγνοιαστες διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.

Από τα κυριότερα αξιοθέατα του νησιού είναι ο φάρος της Σαλαώρας και το παλιό τελωνείο, το όμορφο λιμανάκι με τα καΐκια που καθημερινά βγάζουν ολόφρεσκα ψάρια και τις φημισμένες γαρίδες Αμβρακικού. Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας που χρονολογείται πίσω στον 7ο αιώνα, είναι επίσης ένα σημείο το οποίο πρέπει να δουν όσοι βρεθούν στην Κορωνησία.

Ο σημερινός ναός αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο τμήμα ενός πολύ παλιού μοναστηριού που ιδρύθηκε από έναν μοναχό από την Κορυτσά. Από τότε και για πάρα πολλά χρόνια, η ιστορία της μονής χάνεται στα βάθη των αιώνων και κανείς δεν ξέρει μέχρι που έφτασε η φήμη του παλαιού βυζαντινού μοναστηριού. Δυστυχώς, όμως σήμερα, τίποτα δεν διασώζεται από τα παλαιότερα κελιά των μοναχών που ζούσαν στο μοναστήρι, καθώς όλα τα κελιά και το τείχος της μονής καταστράφηκαν κάπου στο 1910.

Όσον αφορά την Κορωνησία τον Αύγουστο, οι τουρίστες και οι κάτοικοι θα μπορούν να ζήσουν Γιορτή της Σαρδέλας που διοργανώνεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα.