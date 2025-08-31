Ελλάδα

Κορωνησία: Το πιο μαγευτικό road trip στην Ελλάδα ανάμεσα σε λιμνοθάλασσες και φλαμίνγκο

Αυτό το νησάκι με τους 167 μόνιμους κατοίκους, υπόσχεται στους επισκέπτες την απόλυτη ηρεμία και γαλήνη στη θέα των γαλήνιων νερών και των θαλάσσιων χελωνών
Κορωνησία
Η λωρίδα δρόμου που ενώνει την Κορωνησία με την Άρτα / Alamy / Profimedia

Άγνωστος προορισμός για τους περισσότερους η Κορωνησία, και όμως όσοι την ξέρουν, δεν μπορούν να την βγάλουν από το μυαλό τους. Αυτό το μοναδικό νησί στην Ήπειρο προσφέρει τη δυνατότητα στους τουρίστες να το επισκεφθούν με το αυτοκίνητό τους και να καταλάβουν την μαγεία του γνήσιου ελληνικού road trip. Πάμε όμως να γνωρίσουμε αυτό το μοναδικό μέρος.

Η Κορωνησία είναι μία κατηγορία από μόνη της. Θυμίζει Κυκλάδες και Ιόνιο αλλά δεν είναι. Νομίζεις πως το road trip γίνεται πάνω στο νερό αλλά το κάνεις σε μία λεπτή λωρίδα ασφάλτου, στην Ήπειρο. Αυτό το όμορφο νησί απέχει 25 χλμ από την Άρτα και την προσεγγίζεις μόνο οδικώς. Όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους της, αυτοί αγγίζουν τους 167 (απογραφή 2011).

Ο μαγευτικός λεπτός δρόμος μήκους 6,5 χλμ. ενώνει την Άρτα με την Κορωνησία και περνάει μέσα από τον Αμβρακικό κόλπο, που από το 2008 είναι Εθνικό Πάρκο: ο μεγαλύτερος ενιαίος υγρότοπος της χώρας. 

Αυτή η στενή λωρίδα ασφάλτου, σε κάνει να νιώθεις ότι οδηγείς πάνω στο νερό. Δεξιά και αριστερά, βλέπεις τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσουκαλιό. Σε αυτά τα νερά ζουν θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και σαλάχια, ο αργυροπελεκάνος, ακόμα και φλαμίνγκο.

Αν σταθείς τυχερός θα τα δεις να περπατάνε δίπλα σου.

Αυτός δρόμος καταλήγει στο μικρό ψαροχώρι της Κορωνησίας, ένα από τα μικρότερα, κατοικημένα νησιά της χώρας μας και έναν ελκυστικό προορισμό της Ηπείρου για όσους αναζητούν να περάσουν ξέγνοιαστες διακοπές μακριά από την πολυκοσμία.

Από τα κυριότερα αξιοθέατα του νησιού είναι ο φάρος της Σαλαώρας και το παλιό τελωνείο, το όμορφο λιμανάκι με τα καΐκια που καθημερινά βγάζουν ολόφρεσκα ψάρια και τις φημισμένες γαρίδες Αμβρακικού. Ο βυζαντινός ναός της Παναγίας που χρονολογείται πίσω στον 7ο αιώνα, είναι επίσης ένα σημείο το οποίο πρέπει να δουν όσοι βρεθούν στην Κορωνησία.

Ο σημερινός ναός αποτελεί το μοναδικό σωζόμενο τμήμα ενός πολύ παλιού μοναστηριού που ιδρύθηκε από έναν μοναχό από την Κορυτσά. Από τότε και για πάρα πολλά χρόνια, η ιστορία της μονής χάνεται στα βάθη των αιώνων και κανείς δεν ξέρει μέχρι που έφτασε η φήμη του παλαιού βυζαντινού μοναστηριού. Δυστυχώς, όμως σήμερα, τίποτα δεν διασώζεται από τα παλαιότερα κελιά των μοναχών που ζούσαν στο μοναστήρι, καθώς όλα τα κελιά και το τείχος της μονής καταστράφηκαν κάπου στο 1910.

Όσον αφορά την Κορωνησία τον Αύγουστο, οι τουρίστες και οι κάτοικοι θα μπορούν να ζήσουν Γιορτή της Σαρδέλας που διοργανώνεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εντοπίστηκαν φυτείες κάνναβης και 2.250 δενδρύλλια σε δύσβατη περιοχή στη Σπάρτη - Τέσσερις συλλήψεις
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 61χρονος ημεδαπός, καθώς και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά
Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης
Τούρκος διακινητής ο κρατούμενος που πήδηξε από το πλοίο στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου και αγνοείται
Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη, ένα πολεμικό πλοίο, παραπλέοντα εμπορικά πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας
Λιμενικό
Ανανεώθηκε πριν 55 λεπτά
20
Μύκονος: Χειροπέδες σε 2 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν ροζ κοκαΐνη και χάπια αξίας πάνω από 50.000 ευρώ
Σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες, σε βάρος ενός 43χρονου και ενός 56χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν για τα αδικήματα της εμπορίας – διακίνησης ναρκωτικών
Ναρκωτικά
Τα μπουρίνια χτύπησαν τη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 20.000 κεραυνοί έπεσαν το Σάββατο - Ο Σεπτέμβριος κάνει «ποδαρικό» με 35άρια
Έντονη κεραυνική δραστηριότητα και προβλήματα λόγω χαλαζοπτώσεων σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Παξούς - Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στη βδομάδα
Κεραυνός
Newsit logo
Newsit logo