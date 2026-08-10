Κορωπί: Βίντεο ντοκουμέντο με τη φωτιά να φτάνει στην αυλή του σπιτιού

Τη μανία της φωτιάς έξω από σπίτι στο Κορωπί καταγράφει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (10.08.2026).

Το βίντεο αποτυπώνει καρέ καρέ την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η φωτιά που ξέσπασε στις 9 Αυγούστου στο Κορωπί.

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Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα οι φλόγες «γλείφουν» αυλή σπιτιού και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα καίνε ό,τι υπήρχε απ’ έξω.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 6ης ΕΜΟΔΕ και της 1ης ΕΜΑΚ, 24 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή προσφέρθηκε από υδροφόρες του Δήμου και εθελοντές.