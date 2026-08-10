Σέρρες: Κρατούνται ο αδερφός και ο ανιψιός του 66χρονου Γερμανού που βρέθηκε νεκρός

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο του 66χρονου Γερμανού, που βρισκόταν για τις διακοπές του στις Σέρρες και βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, την Κυριακή (9/8/26).

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές εξετάζουν εξωνυχιστικά τα στοιχεία για το θάνατο του 66χρονου στις Σέρρες, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει καταγγελία στην Αστυνομία για ξυλοδαρμό του από τον αδερφό και τον ανιψιό του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία προσήγαγε τους δύο άνδρες για ενδοοικογενειακή βία και ακόμη κρατούνται.

Το ποια θα είναι η τύχη τους, θα εξαρτηθεί από την ιατροδικαστική έκθεση, που αναμένεται να βγει αύριο Τρίτη (11/8/26).

Αν προκύψει σύνδεση του ξυλοδαρμού που καταγγέλθηκε από τον 66χρονο με το θάνατό του, τότε οι δύο άνδρες, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες…

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Υπάρχουν πάντως πληροφορίες, ότι ο 66χρονος είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο των Σερρών μετά τον καταγγελλόμενο ξυλοδαρμό του και η εξέτασή του δεν έδειξε κάτι ανησυχητικό για την υγεία του.

Στο σπίτι πάντως δεν υπήρχαν ενδείξεις διάρρηξης, ούτε σημάδια πάλης.