Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Κατέρρευσε οροφή σε γραφείο γιατρών – «Η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας»

Νέο περιστατικό κατάρρευσης σημειώθηκε τη Δευτέρα (10.08.2026) στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όταν τμήμα από την οροφή κατέπεσε σε γραφείο επιμελητών γιατρών της Χειρουργικής Κλινικής. Από την πτώση των υλικών δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς τη συγκεκριμένη στιγμή δεν βρισκόταν κάποιος εργαζόμενος στο σημείο.

Σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, μεγάλα κομμάτια επιχρισμάτων και άλλων υλικών αποκολλήθηκαν από την οροφή και κατέληξαν στο πάτωμα του γραφείου. Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το γεγονός πως δεν υπήρξε τραυματισμός οφείλεται αποκλειστικά στο ότι ο χώρος ήταν άδειος τη στιγμή της κατάρρευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η απουσία θυμάτων ή τραυματιών δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ένδειξη ασφάλειας των εγκαταστάσεων, εκφράζοντας την ανησυχία της για την κατάσταση των υποδομών.

«Η τύχη δεν μπορεί να αποτελεί μηχανισμό ασφαλείας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει χαρακτηριστικά, με αφορμή το νέο περιστατικό.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο

Οι εργαζόμενοι υπενθυμίζουν ότι αντίστοιχη πτώση τμήματος οροφής είχε σημειωθεί και τον Σεπτέμβριο του 2025. Υποστηρίζουν ότι τα δύο περιστατικά αναδεικνύουν ένα ευρύτερο και διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα στις κτιριακές υποδομές του Βενιζελείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου κατασκευάστηκε το 1950 και καθημερινά φιλοξενεί εκατοντάδες εργαζόμενους, ασθενείς και συνοδούς.

Σύμφωνα με την Ένωση, η μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί για την ανακαίνισή του, αναγνωρίζει την παλαιότητα και τα προβλήματα των υποδομών. Προβλέπει δε, μεταξύ άλλων, έλεγχο της στατικής επάρκειας και στατικές ενισχύσεις όπου αυτές απαιτούνται.

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το έργο δεν βρίσκεται πλέον σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και οι σχετικές διαδικασίες έχουν προχωρήσει. Όπως υποστηρίζουν, αυτό που εκκρεμεί είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η έναρξη των έργων.

Περίπου 40 εκατ. ευρώ για κτίριο και περιβάλλοντα χώρο

Με βάση τις δημόσιες αναφορές που επικαλείται η Ένωση, για την ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση του κεντρικού κτιρίου απαιτούνται περίπου 35 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 5 εκατ. ευρώ χρειάζονται για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Οι μελέτες για το κεντρικό κτίριο έχουν χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης, ενώ έχει προχωρήσει και η μελέτη για τον περιβάλλοντα χώρο.

Η Ένωση απευθύνεται προσωπικά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ζητώντας να περάσει το έργο από το στάδιο των εξαγγελιών στην υλοποίηση.

Όπως σημειώνει, το Βενιζέλειο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, με σημαντική δραστηριότητα σε χειρουργεία, ΤΕΠ, εξωτερικά ιατρεία, εργαστήρια, αιμοκαθάρσεις, ενδοσκοπήσεις, Ιατρική Απεικόνιση και στο Κέντρο Αίματος.

«Δεν ζητάμε να έρθετε με ακόμη μία ανακοίνωση. Ζητάμε να έρθετε με τη χρηματοδότηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Καταγγελίες και για σοβαρή υποστελέχωση

Παράλληλα με το κτιριακό πρόβλημα, οι εργαζόμενοι θέτουν και το ζήτημα της υποστελέχωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που, όπως αναφέρουν, έχουν επεξεργαστεί από τη Διαδραστική Απεικόνιση του Υπουργείου Εσωτερικών, την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Αυγούστου 2025, το Βενιζέλειο παρουσίασε καθαρή μείωση κατά 345 εργαζόμενους στο μη ιατρικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για την ασφαλή λειτουργία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Όπως υποστηρίζουν, σήμερα:

το 43% των οργανικών θέσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι κενό,

υπηρετούν μόλις δύο ΠΕ Μηχανικοί,

13 επικουρικοί εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και κρίσιμες ανάγκες.

Η Ένωση θεωρεί ότι με αυτή τη στελέχωση δεν μπορεί να υπάρξει επαρκής και συστηματική συντήρηση ενός τόσο παλαιού και απαιτητικού κτιριακού συγκροτήματος.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Μετά το νέο περιστατικό, η Ένωση Εργαζομένων ζητά, μεταξύ άλλων:

άμεση χρηματοδότηση της συνολικής ανακαίνισης του κεντρικού κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου,

τεχνικό έλεγχο των κρίσιμων σημείων του παλαιού κτιρίου και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων,

άμεσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μέχρι να ξεκινήσει η συνολική ανακαίνιση,

ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό,

λύση για τους 13 επικουρικούς εργαζόμενους,

νέο οργανισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και συστηματική προληπτική συντήρηση των υποδομών.

Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν τη νέα πτώση της οροφής «τελευταίο καμπανάκι», υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να χρειαστεί ένα σοβαρό ατύχημα για να προχωρήσει η ανακαίνιση.

«Το Βενιζέλειο δεν χρειάζεται άλλα μπαλώματα. Χρειάζεται σχέδιο, χρηματοδότηση και υλοποίηση», καταλήγει η Ένωση.

Πηγή: iatropedia.gr