Σκιάθος: 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά από το ρεύμα αέρα αεροσκάφους

Μία 52χρονη τουρίστρια από την Ιταλία υπέστη σοβαρά τραύματα στη Σκιάθο τη Δευτέρα (10.08.2026). Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:15 της Δευτέρας, με την Ιταλίδα τουρίστρια να φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τις δίνες των τουρμπινών ενός αεροσκάφους στη Σκιάθο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών ήταν άμεση.

Η 52χρονη μεταφέρθηκε στο Πολυϊατρείο Σκιάθου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για την εκτίμηση της κατάστασής της και της έκτασης των τραυμάτων.

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού κρίθηκε απαραίτητη η επείγουσα αεροδιακομιδή της, λίγο μετά τις 18:00, στο Νοσοκομείο του Βόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού, με ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η 52χρονη βρέθηκε εκτεθειμένη στο ισχυρό ρεύμα αέρα που προκάλεσε το αεροσκάφος κατά την απογείωσή του.

Κάθε καλοκαίρι δεκάδες τουρίστες αλλά και ντόπιοι στη Σκιάθο βλέπουν από απόσταση αναπνοής τα αεροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται από την παραλία που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού.

Συγκεντρώνονται, λοιπόν, κοντά στον διάδρομο του αεροδρομίου για… plane spotting.

Βίντεο που δημοσίευσε η «Daily Mail» καταγράφει το «έθιμο» αυτό από την παραλία Ξάνεμος της Σκιάθου.

Στις εικόνες φαίνονται τα προσωπικά αντικείμενα των απερίσκεπτων τουριστών να πέφτουν στη θάλασσα, καθώς ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται να απογειωθεί.

Το φαινόμενο «jet blast» από τις τουρμπίνες των αεροσκαφών συχνά παρασύρει ανθρώπους και αντικείμενα, εκτοξεύοντάς τους ακόμη και στη θάλασσα.