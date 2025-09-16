Κορυδαλλός: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκινγκ

Απίστευτο περιστατικό στον Κορυδαλλό, καθώς ένας διανομέας δάγκωσε και έκοψε κομμάτι από το δάχτυλο νεαρού οδηγού για μια θέση πάρκινγκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στον Κορυδαλλό, όταν ο οδηγός ζήτησε από τον διανομέα να μετακινήσει τη μηχανή του, που εμπόδιζε το αυτοκίνητό του στο ξεπαρκάρισμα.

Η λεκτική αντιπαράθεση ξέφυγε και γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ σύμφωνα με τον νεαρό οδηγό, ο διανομέας τον εγκλώβισε μέσα στο όχημα, χτυπώντας τον και εμποδίζοντάς τον να βγει.

Τυχαία, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που περνούσε από το σημείο, επενέβη και τους χώρισε, θεωρώντας ότι το επεισόδιο είχε λήξει.

Όμως την επόμενη μέρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου επέστρεψε στο σημείο για να ζητήσει εξηγήσεις, προκαλώντας νέο καυγά.

Στο δεύτερο χρονικά επεισόδιο, οι δύο άνδρες ήρθαν ξανά στα χέρια. Ο οδηγός υποστήριξε ότι φοβήθηκε πως θα δεχόταν επίθεση και γι’ αυτό χτύπησε πρώτος.

Ο διανομέας απάντησε με αδιανόητο τρόπο, δηλαδή του δάγκωσε το δάχτυλο, αφαιρώντας κομμάτι με το νύχι. Το τραυματισμένο τμήμα δεν μπόρεσε να επανακολληθεί και οι γιατροί αναγκάστηκαν να του τοποθετήσουν τεχνητό νύχι.

Του έκοψε το δάχτυλο και το κράτησε στην κατάψυξη

Μάλιστα ο διανομέας παραδέχτηκε ότι το δάγκωμα έγινε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, λέγοντας μάλιστα πως κράτησε το κομμάτι του δαχτύλου στην κατάψυξη «αν το ήθελε πίσω».

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Star ότι και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χτυπήματα, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «ανεπίτρεπτο».

Το περιστατικό έχει ήδη αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού.