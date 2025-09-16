Κορυδαλλός: Χτύπησε άγρια 26χρονη στη μέση του δρόμου για να την ληστέψει – Kλεμμένη μηχανή οδηγούσε ο δράστης

Θύμα ληστείας παραλίγο να πέσει μία 26χρονη,στον Κορυδαλλό, τη στιγμή που πήγαινε στη δουλειά της. Το περιστατικό έγινε το πρωί της Τρίτης (16.09.2025) όταν το θύμα περίμενε το λεωφορείο και την προσέγγισε ο άγνωστος που δεν δίστασε και να την χτυπήσει.

Η απόπειρα ληστείας γύρω στις 06:20 το πρωί, στην οδό Ξενοφώντος στον Κορυδαλλό. Τότε, η 26χρονη περίμενε το λεωφορείο της για να πάει στη δουλειά της όταν ο άγνωστος οδηγός μηχανής την προσέγγισε και την έπιασε δυνατά από το χέρι, απειλώντας την και φωνάζοντας «δώσε μου το πορτοφόλι σου».

Η κοπέλα αντιστάθηκε έντονα με αποτέλεσμα ο δράστης να την χτυπήσει άγρια για να μπορέσει να την κλέψει. Εν τέλει, λίγο μετά το έβαλε στα πόδια, παρατώντας την μηχανή στο σημείο.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες καθώς ο δράστης της είχε καταφέρει αρκετά χτυπήματα, αναφέρουν πληροφορίες της εκπομπής «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

Από την έρευνα που έγινε από τις αρχές, αποδείχθηκε πως η μηχανή που χρησιμοποίησε ο δράστης ήταν κλεμμένη και μάλιστα η κλοπή της είχε δηλωθεί στις αρχές του μήνα από την Νίκαια.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον άγνωστο άνδρα και ψάχνουν τις κινήσεις του από τις κάμερες ασφαλείας.

Η κοπέλα κατέθεσε στις αρχές καταγγέλλοντας πως πρόκειται για επικίνδυνο άτομο που βρίζει, απειλεί και δεν διστάζει να παρατήσει τα θύματά του ξυλοκοπημένα και αιμόφυρτα.