Κουφονήσια: «Μπλόκο» σε καντίνες και ξαπλώστρες στο Πορί και την Ιταλίδα

Η διαδικασία μίσθωσης για απλή χρήση αιγιαλού στις δύο προστατευόμενες ακτές του Άνω Κουφονησίου διακόπτεται
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Διακοπή της διαδικασίας παραχώρησης άδειας για καντίνα και ξαπλώστρες στις παραλίες Πορί και Ιταλίδα, στο Άνω Κουφονήσι, ζήτησε στις 17.02.2026 η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οδηγία διαβιβάστηκε προς την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιώς και Νήσων, ώστε να μην υπάρξει καμία επόμενη ενέργεια που θα οδηγούσε σε σύμβαση παραχώρησης για οργανωμένη εκμετάλλευση με ξαπλώστρες και ομπρελοκαθίσματα στις εν λόγω παραλίες των Κουφονησίων.

Το θέμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος ζήτησε να αποτραπεί η προοπτική μίσθωσης τμημάτων των δύο ακτών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παραλίες μικρής έκτασης και ότι η εγκατάσταση εξοπλισμού θα περιόριζε την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων.

Η υπόθεση συνδέεται με το πλαίσιο με το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών διενεργεί ηλεκτρονικές διαδικασίες μίσθωσης για απλή χρήση αιγιαλού. Στην περίπτωση του Άνω Κουφονησίου είχε τεθεί προς παραχώρηση επιφάνεια 500 τετραγωνικών μέτρων σε καθεμία από τις δύο παραλίες, σε περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000, ενώ είχε προηγηθεί θετική γνωμοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ για ομπρελοκαθίσματα, όχι όμως και για καντίνα.

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει ανοιχτό το αίτημα να ενταχθούν οι ακτές των Μικρών Κυκλάδων στις «απάτητες» παραλίες, ώστε να αποκλειστεί μόνιμα η δυνατότητα οργανωμένων παραχωρήσεων.

Ελλάδα
