Κοζάνη – Ευλογιά των προβάτων: Ξεκίνησε η θανάτωση και ο υγειονομικός ενταφιασμός των ζώων

Σε καραντίνα έχει τεθεί η περιοχή του Νομού Κοζάνης μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς προβάτων, ενώ ξεκίνησε ήδη η θανάτωση και ο υγειονομικός ενταφιασμός των ζώων στην κτηνοτροφική μονάδα όπου επιβεβαιώθηκε το περιστατικό.

Τα μέτρα αντιμετώπισης του κρούσματος ευλογιάς των προβάτων που εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στον Δήμο Κοζάνης εφαρμόζονται εδώ και κάποιες μέρες, μετά την επιβεβαίωση της νόσου από εξειδικευμένα εργαστήρια.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των ζώων που έχουν προσβληθεί στην κτηνοτροφική μονάδα που βρίσκεται στην ΤΚ Πτελέα του Δήμου Κοζάνης.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία, βάσει σύμβασης που υπεγράφη άμεσα με τις αρμόδιες αρχές. Οι κτηνίατροι της περιοχής, φορώντας πλήρη εξοπλισμό προστασίας, μπαίνουν προσεκτικά στη μολυσμένη μονάδα, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας.

Στόχος είναι να περιοριστεί άμεσα η διασπορά του ιού και να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο της ευρύτερης περιοχής.

Όπως τονίζει ο Θεόφιλος Καντζόγλου, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η συνεργασία των κτηνοτρόφων έχει καθοριστική σημασία για τον περιορισμό και την εξάλειψη της επιδημίας.

Οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζητούν να τηρούνται με ευλάβεια τα μέτρα για τη μη μετάδοση της νόσου.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχει ήδη εγκριθεί κονδύλι ύψους 30.000 ευρώ από την Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να καλυφθεί το κόστος της υγειονομικής διαχείρισης.