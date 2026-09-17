Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε τουαλέτες σχολείου

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση 16χρονης μαθήτριας που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης σήμερα το πρωί (17/9/2026), αφού η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η 16χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη στις τουαλέτες του σχολείου στην Κοζάνη. Άμεσα ειδοποιήθηκε και έφτασε στο σχολείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, σε κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την σώσουν και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η 16χρονη φαίνεται να είχε βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό.

Ζαχαράκη: «Σε τέτοιες ώρες προέχει η φροντίδα και η προστασία των παιδιών»

Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της μαθήτριας εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, απευθύνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους ανθρώπους του παιδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου ενήργησαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και «κάνοντας ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό» για να βοηθήσουν τη μαθήτρια.

Σύμφωνα με την υπουργό, η μαθήτρια βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ εκπαιδευμένος καθηγητής επιχείρησε άμεσα ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.

Παράλληλα, από αύριο (18.09.2026) θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από τις δομές της εκπαίδευσης, προκειμένου να στηρίξουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες της μαθήτριας, καθώς και τους εκπαιδευτικούς.

«Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών», υπογράμμισε η Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι το υπουργείο θα παραμείνει στο πλευρό των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.

«Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν», κατέληξε.