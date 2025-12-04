Κοζάνη: Οδηγός λεωφορείου που μετέφερε εργαζόμενους της ΔΕΗ πέθανε από ανακοπή «πάνω στο τιμόνι» – Επιβάτης ακινητοποίησε το όχημα

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (04.12.2025) στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης με έναν οδηγό λεωφορείου να χάνει τη ζωή του πάνω στο τιμόνι και έναν επιβάτη να καταφέρνει να ακινητοποιεί το όχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί στην Κοζάνη, στο ύψος της «Bora-Bora». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο, το οποίο σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, έχοντας επιβαίνοντες 40 εργαζομένους, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου, καθώς ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Ένας από τους επιβαίνοντες αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο σύμφωνα με το kozan.gr.

Οι διασώστες και οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να κρατήσουν τη ζω τον οδηγό. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 45 λεπτά, ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατέληξε.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.