Κρίσεις 2026 – Πολεμική Αεροπορία: Οι διατηρητέοι, οι προακτέοι και οι αποστρατευμένοι Ταξίαρχοι

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτατες κρίσεις έτους 2026-27 αποφάσισε τους παρακάτω Ταξίαρχους Πολεμικής Αεροπορίας, ως εξής:

1. Διατηρητέους, τους:

α. Ιπτάμενους

(1) Θεόδωρο Γκουτζουρέλα του Δημητρίου

(2) Νικόλαο Νικολάου του Αθανασίου

(3) Εμμανουήλ Μπουτουρίδη του Νικολάου

(4) Αργύριο Μουστρούφη του Δημητρίου

(5) Πέτρο Σάσσαρη του Θεοδώρου

(6) Ευθύμιο Σιμιτζή του Γεωργίου

(7) Στέφανο Αμπουλέρη του Νικολάου

(8) Ιωάννη Καραμάνη του Χριστοφόρου

(9) Αβραάμ Καζαντζόγλου του Ορέστη – Αριστοτέλη

(10) Δημήτριο Μαραγκουδάκη του Ιωάννη

(11) Ιωάννη Αθανασιάδη του Αντωνίου

(12) Νικόλαο Μεθενίτη του Στυλιανού

(13) Χρήστο Σπυρόπουλο του Αθανασίου

(14) Ζαχαρία Κουτράκη του Μαρίνου

(15) Ευθύμιο Γρεβεντόπουλο του Ζήση

(16) Γεώργιο Πέτρου του Ιωάννη

(17) Παντελεήμων Μπεκιαρόπουλο του Πολυκάρπου

(18) Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου

(19) Γρηγόριο Δήμο του Γεωργίου

(20) Μιλτιάδη Παπαδάκη του Νικολάου

(21) Παναγιώτη Δορδοκίδη του Αποστόλου

(22) Δημήτριο Πατσούρα του Κωνσταντίνου

β. Μηχανικούς Αεροσκαφών

(1) Ξενοφώντα Ζερβό του Σπυρίδωνα

(2) Ιωάννη Καραμανιώλα του Χρήστου

(3) Άγγελο Τσοροβά του Θεοδοσίου

(4) Ευτύχιο Κλεινάκη του Αντωνίου

γ. Οικονομικό, Βενετσάνο Σταθόπουλο του Κωνσταντίνου

2. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Ιπτάμενους

(1) Κωνσταντίνο Χριστοφιλόπουλο του Παναγιώτη

(2) Χρήστο Γρηγορούδη του Δημοσθένη

(3) Παντελεήμονα Κοβλατζή του Παναγιώτη

(4) Νικόλαο Τσιβουράκη του Ανδρέα

(5) Ιωάννη Μαλισιώτη του Κωνσταντίνου

(6) Παναγιώτη Μήτταρη του Νικολάου

(7) Δημοσθένη Ντόλα του Στυλιανού

(8) Δημήτριο Κοκώνη του Ιωάννη

β. Μηχανικούς

(1) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Παναγιώτη Ακινόσογλου του Ιωάννη

(2) Αεροσκαφών, Παναγιώτη Καλότυχο του Ηλία

γ. Οικονομικό, Κωνσταντίνο Ευαγγέλου του Ιωάννη

3. Προάγονται:

α. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 29 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενο, Κωνσταντίνο Χριστοφιλόπουλο του Παναγιώτη

(2) Μηχανικούς

(α) Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, Παναγιώτη Ακινόσογλου του Ιωάννη

(β) Αεροσκαφών, Παναγιώτη Καλότυχο του Ηλία

β. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

(1) Ιπτάμενους

(α) Χρήστο Γρηγορούδη του Δημοσθένη

(β) Παντελεήμονα Κοβλατζή του Παναγιώτη

(γ) Νικόλαο Τσιβουράκη του Ανδρέα

(δ) Ιωάννη Μαλισιώτη του Κωνσταντίνου

(ε) Παναγιώτη Μήτταρη του Νικολάου

(στ) Δημοσθένη Ντόλα του Στυλιανού

(ζ) Δημήτριο Κοκώνη του Ιωάννη

(2) Οικονομικό, Κωνσταντίνο Ευαγγέλου του Ιωάννη

Πηγή: OnAlert.gr