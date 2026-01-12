Κρίσεις 2026 – Στρατός Ξηράς: Οι Ταξίαρχοι που προάγονται και αποστρατεύονται

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τους Ταξίαρχους Σωμάτων έτους 2026 που προάγονται, παραμένουν στη θέση τους ή αποστρατεύονται με βάση τις έκτακτες κρίσεις που πραγματοποιήθηκαν.
α. Προακτέων Ταξίαρχων Σωμάτων:
(1) Υλικού Πολέμου Βαρελά Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:49818
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Κωνσταντίνου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:49835
(3) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαμπάκη Στυλιανού του Χρυσάφη ΑΜ:49841
β. Διατηρητέων Ταξίαρχων Σωμάτων:
(1) Τεχνικού Κωστούλα Περίανδρου του Ευαγγέλου ΑΜ:50391
(2) Τεχνικού Στέκου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:50869
(3) Τεχνικού Τσιράκη Κωνσταντίνου του Στυλιανού ΑΜ:50901
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Προσηλιακού Διονυσίου του Χρήστου ΑΜ:50868
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Ζορμπά Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:50880
(6) Υλικού Πολέμου Περιμένη Πέτρου του Θεοδώρου ΑΜ:50393
(7) Υλικού Πολέμου Ντιώνια Παναγιώτη του Αποστόλου ΑΜ:50415
(8) Υλικού Πολέμου Χατζή Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:50881
(9) Υγειονομικού Ιατρών Πουλακίδα Ηλία του Νικολάου ΑΜ:47576
γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Σωμάτων:
(1) Υλικού Πολέμου Γιαννουλάκη Εμμανουήλ του Επαμεινώνδα ΑΜ:49218
(2) Υγειονομικού Ιατρών Κουριδάκη Πέτρου του Μανούσου ΑΜ:47051
(3) Υγειονομικού Ιατρών Σιούλη Χρήστου του Ευσταθίου ΑΜ:47169
(4) Οικονομικού Τσιάνταλη Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:50556
δ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξίαρχων Σωμάτων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν 35ετία:
(1) Γεωγραφικού Παράσχου Χαράλαμπου του Βασιλείου ΑΜ:48442
(2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γιαννοπούλου Μαρίας του Αθανασίου ΑΜ:47077.
